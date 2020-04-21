В каких гостиницах Твери будут жить врачи, лечащие больных с коронавирусом

Стало известно, где будут проживать медицинские работники Твери, работающие в инфекционных госпиталях с пациентами с COVID-19. Они будут жить в гостиницах и пансионатах, чтобы не подвергать риску заражения семьи. Такое решение было озвучено она заседании областного правительства 21 апреля.

Губернатор Игорь Руденя заверил, все необходимое в гостиничном фонде уже готово, питаться медики будет там же.

- До работы врачи и другой медицинский персонал будут ездить на специальном транспорте, - пояснил губернатор Игорь Руденя.

Медиков поселят в три гостиницы – отель «Селигер» отдан для медперсонала Областной клинической больницы, пансионат «Бобачёвская роща» - 6-ой горбольницы и «Тверь парк отель» - для медиков городской больницы №1. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прорабатывается вопрос и о проживании медиков в районах. Где будут развёрнуты инфекционные госпитали.

С коронавирусом в Тверской области борются более 3 тысяч медицинских работников. По данным на 21 апреля в регионе зарегистрировано 296 больных с диагнозом COVID-19.