2020-04-21T11:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 21 апреля 2020 года: 33 новых случая за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 296 человек
Алина ПЕТРОВА
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За сутки количество заражённых коронавирусом в Тверской области увеличилось на 33 человека.За сутки количество заражённых коронавирусом в Тверской области увеличилось на 33 человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 21 апреля 2020 года составило 296 человек, это плюс 33 случая заражения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Поправились 15 человек. Их количество за сутки не изменилось. Остальные изолированы и проходят лечение в соответствии с протоколом лечения COVID-19.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом выявлен в регионе 17 марта. С этого же дня в Тверской области введён режим повышенной готовности. Жёсткого карантина в регионе нет, работает более 200 предприятий. А ежедневные замеры сервиса самоизоляции Яндекс каждый день фиксируют, что на улицах много народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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