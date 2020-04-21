2020-04-21T10:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 21 апреля 2020 года составило 329 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 21 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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Число больных коронавирусом в Тверской области растёт. Но самоизоляцию соблюдают далеко не все.Число больных коронавирусом в Тверской области растёт. Но самоизоляцию соблюдают далеко не все.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 21 апреля 2020 года составило 329 человек.

Плюс 33 новых случая инфицирования к минувшим суткам.

В настоящее время 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, остальные находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. Они изолированы и находятся под наблюдением медиков. Больше всего среди заболевших людей средних лет, у трети из них болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Жёсткого карантина нет, более двухсот предприятий продолжают работать. Людей на улице много, что показывает ежедневный мониторинг индекса самоизоляции Яндекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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