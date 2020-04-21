Число заболевших коронавирусом в Твери на 21 апреля 2020 года составило 329 человек
В Тверской области число заболевших по данным на утро 21 апреля 2020 года составило 329 человек.
Плюс 33 новых случая инфицирования к минувшим суткам.
В настоящее время 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, остальные находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. Они изолированы и находятся под наблюдением медиков. Больше всего среди заболевших людей средних лет, у трети из них болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Жёсткого карантина нет, более двухсот предприятий продолжают работать. Людей на улице много, что показывает ежедневный мониторинг индекса самоизоляции Яндекс.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»