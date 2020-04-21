2020-04-20T23:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 21 апреля 2020 года: стало известно, кто из жителей региона больше всего подвержен заражению COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Главные новости о распространении коронавирусе в Таерской области к этому часу.Главные новости о распространении коронавирусе в Таерской области к этому часу.Фото: Александр АБРАМОВ
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На утро 21 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 296 больных с диагнозом коронавирус.

Накануне в Верхневолжье подтверждено 26 новых случаев коронавируса.

13 заражённых выздоровели и выписаны, остальные - на лечении. Умерших нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Согласно региональной карте коронавируса, которая обновляется ежедневно, больше всего зараженных в Твери, за ней следуют Конаковский район, Кимры, Старицкий район.

Власти озвучили: люди какого возраста чаще всего болеют коронавирусом в Тверской области. Около 10 % заразившихся – в возрасте до 18 лет, порядка 70 % — от 18 до 65 лет, больше 20 % -пожилые люди старше 65 лет.

Исследования на COVID-19 проводятся в пяти государственных лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, а также на тверской станции переливания крови. В них сделать тест на коронавирус по желанию нельзя, только по медпоказаниям. Зато тест можно сдать по желанию с ряде частных клиник областной столицы, цена вопроса - около двух тысяч рублей.

И о хорошем: в регион в мае поставят медицинское оборудование на 235,5 млн рублей.

Средства поступили из профильной статьи федерального бюджета. Всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

Напомним, с 17 марта в Тверской области введён режим повышенной готовности. Жёсткого карантина нет, работает ряд предприятий, а на улице с каждым днём все больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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