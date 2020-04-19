Число заболевших коронавирусом в Твери на 19 апреля 2020 года составило 237 человек

В Тверской области на утро 19 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией пока не подтверждено. За предыдущие сутки добавилось 49 заразившихся.

Всего на настоящее время в регионе официально зафиксировано 237 случаев заболевания Covid-19.

При этом 12 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.

Таким образом, для лечения изолированы 225 человек. Они проходят лечение и находятся под постоянным наблюдением медиков.

На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений.

До 30 апреля продлен ряд ограничительных мер.

Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано уже свыше 13570 человек.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

С 17 апреля ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, еще ранее - в Удомлю и Конаково.