2020-04-19T01:30:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 19 апреля 2020 года: продление ограничительных мер, спрос на медработников и Пасха в эпоху пандемии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Александр ЖМУЛИН
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В регионе продолжает увеличиваться количество заболевших. Фото: ПТОВ регионе продолжает увеличиваться количество заболевших. Фото: ПТО
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На утро 19 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 237 случаев заболевания COVID-2019.

В регионе на 18 апреля было подтверждено 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Тверской области увеличивается число лабораторий, к работе приступает пятая лаборатория: тверская станция переливания крови – учреждению передано 2000 тестов.

По данным на минувшие сутки на коронавирус в области обследовано более 13570 человек, из которых 1276 граждан - только за предыдущие 24 часа.

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о продлении действия ряда ограничительных мер в регионе.

В частности, до 30 апреля продлен запрет на работу пансионатов, домов отдыха, гостиниц, а также ярмарок.

До этого же дня продлевается запрет приема документов в МФЦ, предусматривающий непосредственное присутствие гражданина.

Власти региона также сообщают, что в Верхневолжье сохраняется спрос на медицинских работников. Во время пандемии люди этой профессии особенно необходимы.

Напомним, с 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в Тверской области нет.

На Пасху храмы не стали закрывать для прихожан. При этом священникам было рекомендовано предпринять меры по контролю количества граждан в церквях, чтобы не создавать скоплений людей, соблюдению между ними необходимой дистанции. Верующим, решившим пойти на пасхальную службу, строго настрого рекомендовалось обязательно использовать маски и другие меры предосторожности от риска заражения.

При этом Тверская епархия, руководствуясь рекомендациями рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси, всё же призывала прихожан оставаться и молиться дома.

В целом эти рекомендации были исполнены.

К примеру, на Богослужении в Пасху в Воскресенском кафедральном соборе Твери собралось мало прихожан. Во время службы все старались соблюдать дистанцию.

Из Воскресенского собора велась прямая видео-трансляция пасхальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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