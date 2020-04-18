2020-04-18T10:56:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 18 апреля 2020 года составило 237 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 18 апреля 2020 года
Александр ЖМУЛИН
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В регионе на коронавирус обследовано уже более 12300 человекВ регионе на коронавирус обследовано уже более 12300 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области на утро 18 апреля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящее время в регионе официально зафиксировано 237 случаев заболевания Covid-19.

При этом 12 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.

Таким образом, для лечения изолированы 225 человек, инфицированных Covid-19. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.

На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений. В ближайшее время планируется закупить 275 медицинских кроватей.

Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано уже 12301 человек. Из них свыше 870 граждан - за последние сутки.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

С 17 апреля ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, еще ранее - в Удомлю и Конаково.

Также губернатор продлил срок действия некоторых ограничительных мер в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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