Число заболевших коронавирусом в Твери на 18 апреля 2020 года составило 237 человек
В Тверской области на утро 18 апреля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего на настоящее время в регионе официально зафиксировано 237 случаев заболевания Covid-19.
При этом 12 человек из заразившихся уже поправились. Они выписаны из больницы и отправились домой.
Таким образом, для лечения изолированы 225 человек, инфицированных Covid-19. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.
На случай роста числа заболевших в регионе наращивают коечный фонд медучреждений. В ближайшее время планируется закупить 275 медицинских кроватей.
Добавим, что в регионе на коронавирус обследовано уже 12301 человек. Из них свыше 870 граждан - за последние сутки.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.
С 17 апреля ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, еще ранее - в Удомлю и Конаково.
Также губернатор продлил срок действия некоторых ограничительных мер в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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