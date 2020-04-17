В Твери малые и средние предприниматели получат льготы по платежам за аренду

Вопросы, которые предстояло рассмотреть депутатам утром 17 апреля должны были облегчить жизнь горожан в условиях пандемии. Точнее той части горожан, что занимается бизнесом малым и средним. Меры самоизоляции и приостановка деятельности уже больно ударили по многим из них. Нужно бизнесу помочь - решили депутаты.

К слову, почти все пришедшие на заседание 18 из 28 народных избранников были в масках. А некоторые и в перчатках, в зал докладчиков пускали по одному - в общем в думе соблюдали карантинные меры.

Но вернёмся в налогам и льготам. Был рассмотрен и получил одобрение вопрос о снижении на 50 процентов действующего корректирующего коэффициента базовой доходности, который используется для исчисления единого налога на вмененный доход для некоторых видов деятельности. Под льготу подпадают предприниматели осуществляющие перевозку пассажиров автобусами по туристическим и экскурсионным маршрутам, ведущие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, а также услуг по дневному уходу за детьми, владельцы гостиниц и хостелов.

Выступавший по этому вопросу заместитель главы города Твери Андрей Гаврилин заметил, что речь идёт о предпринимателях, которые оказались в «зоне риска». Бизнесу, работающему по упрощённой системе налогообложения, в три раза уменьшены налоговые ставки. Во столько же раз сокращена и стоимость патента.

– Областное правительство также рекомендовало принять меры по снижению налоговой нагрузки в связи с коронавирусом и муниципальным властям, – сообщил Андрей Гаврилин.

Администрация Твери внесла на рассмотрении городских депутатов соответствующий проект.

Также предложено отсрочить платежи за аренду муниципального имущества и земельных участков, расположенных в города Твери, за полгода — с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

У некоторых депутатов возникли вопросы. В частности, по аренде.

– Надо ли будет бизнесменам после окончания отсрочки сразу выплачивать всю сумму, – поинтересовался один из парламентариев.

– Нет, по окончанию периода отсрочки предприниматели-арендаторы должны будут заключить с арендодателем дополнительное соглашение и смогут вносить платежи за эти полгода на протяжении двух лет. При этом пени за отстроченную аренду будут отменены, – пояснил заместитель главы Твери.

Кроме того, депутаты высказались за то, чтобы администрация города провела переговоры с владельцами крупных коммерческих площадей, типа торговых центров, которые не хотят идти на встречу предпринимателям, арендующим там помещения, и отсрочить либо понизить плату за аренду.

– Они ведут себя, как коршуны, не хотят идти навстречу предпринимателям, – эмоционально охарактеризовал таких арендодателей один из депутатов.

Андрей Гаврилин сказал, что такие переговоры планируется провести.

– Это наши первые шаги по поддержке городской экономики в нынешнее сложное время. Сейчас ежедневно меняется ситуация, долгосрочные прогнозы никто дать не может. Поэтому мы пошли на такой шаг, понимая, что мы должны оказать поддержку нашему малому и среднему бизнесу уже сейчас. Важно, что все депутаты разделяют эту точку зрения,–прокомментировал решения городского парламента председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Потом депутаты внесли корректировки в бюджет.

Городская казна получила в качестве межбюджетных трансфертов 305,6 млн. рублей. Эти средства пойдут на благоустройство общественных территорий города, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, ремонт загородных лагерей, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением и в качестве субсидии на строительство объектов дошкольного образования.

Предлагается также перераспределить бюджетные ассигнования без изменения дефицита бюджета.

Дополнительные средства в размере 14,7 млн. рублей предусмотрены на формирование резервного бюджетного фонда для обеспечения мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций и в рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Депутаты большинством одобрили данные изменения.