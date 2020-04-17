Правила для беременных в Твери в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности

Да, для будущих мам в связи с нынешней эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции есть особые правила. Конечно, беречь себя сегодня должны мы все. Но особенно – уязвимые группы: пожилые и инвалиды, люди с хроническими заболеваниями и женщины, ждущие ребёнка.

И если пожилые, инвалиды и люди, которым требуется длительное лечение, могут вызвать врача на дом, чтобы получить медицинскую помощь и выписать себе лекарства, то беременные обязаны регулярно показываться женскому врачу, а когда приходит срок – ложиться в роддом. В общем, пересидеть опасный период дома не получится.

В медобслуживании будущих мам, у которых подозревать COVID-19 оснований нет, ничего не изменилось. Они также планово приходят на приём к врачам женских консультаций и проходят все необходимые обследования. Есть даже позитивные моменты: как рассказала «КП»-Тверь» Евгения Иванова (фамилия по просьбе Евгении изменена), в медучреждениях, принимающих беременных, очереди существенно уменьшились.

- Я наблюдаюсь по беременности в Центре имени Аваева, народу там стало заметно меньше, - говорит Евгения. - На входе работает пропускной режим: всем, кто приходит, замеряют температуру. Пройти можно только без сопровождающих. Коридоры полупустые. Пациенты соблюдают дистанцию, сидят в масках. После каждого приёма кабинет проветривают, обрабатывают антисептиком. Консультации проходят в обычном режиме - каждые две недели, анализы - по графику.

Планы на будущие роды у Евгении также не изменились, она планирует рожать в роддоме, который выбрала изначально.

А вот в отношении будущих мам, у которых обнаружилось подозрение на новый коронавирус (например, пневмония, самое частое осложнение коронавирусной инфекции или просто тяжёлое течение ОРВИ), сейчас действуют строгие правила маршрутизации (распределения в медучреждения).

Если будущая мама почувствовала себя плохо или у неё поднялась температура, ей необходимо вызвать «скорую» или вызвать на дом врача. Осмотрев её, медики проконсультируются со специалистами областного перинатального центра и примут решение об обследовании на COVID-19.

Болезнь оказалась «простудой», текущей в лёгкой форме, а анализ на коронавирус отрицательный? Тогда счастливая будущая мамочка останется дома, где будет принимать необходимое лечение и наблюдаться врачами. При отрицательном анализе COVID-19, но тяжёлом течении ОРВИ, беременную женщину госпитализируют в родильный дом №2.

Если же у будущей мамы всё-таки нашли коронавирусную инфекцию, её отправят в инфекционный госпиталь шестой горбольницы. А малышей, рождённых мамами, госпитализированными в инфекционный госпиталь, переводят в инфекционное отделение Тверской детской клинической больницы №2.