Когда в Тверской области будет пик заболеваемости коронавирусом

О том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в регионах страны, рассказала заместитель председательства правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ в Москве 20 апреля. Ее прогнозы на развитие ситуации не слишком позитивные.

Пик распространения COVID-19 в стране ещё не пройден. В регионах идёт рост числа заразившихся коронавирусом.

- Темп роста количества заболевших части России без Москвы и Московской области на 12% повысился. В целом другие регионы отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели, - заметила Голикова.

В Тверской области количество заболевших на 20 апреля составило 296 человек.

Согласно прогнозам - число заразившихся в ближайшие недели скорее всего, продолжит расти, а потом будет достигнут пик.