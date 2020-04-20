2020-04-20T17:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Тверской области будет пик заболеваемости коронавирусом

О состоянии дел с коронавирусом в регионах рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в Москве
Алина ПЕТРОВА
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Пик заболеваемости коронавирусом прогнозируют через несколько недель.Пик заболеваемости коронавирусом прогнозируют через несколько недель.
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О том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в регионах страны, рассказала заместитель председательства правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ в Москве 20 апреля. Ее прогнозы на развитие ситуации не слишком позитивные.

Пик распространения COVID-19 в стране ещё не пройден. В регионах идёт рост числа заразившихся коронавирусом.

- Темп роста количества заболевших части России без Москвы и Московской области на 12% повысился. В целом другие регионы отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели, - заметила Голикова.

В Тверской области количество заболевших на 20 апреля составило 296 человек.

Согласно прогнозам - число заразившихся в ближайшие недели скорее всего, продолжит расти, а потом будет достигнут пик.

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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