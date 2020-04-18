Коронавирус в Твери, последние новости на 18 апреля 2020 года: экстренная закупка медоборудования и лаборатория, тестирующая на COVID-19

На утро 18 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 188 больных с диагнозом коронавирус.

Накануне в Верхневолжье подтверждено 37 новых случаев коронавируса.

Всего в области подтверждено 188 случаев заболевания: 9 заражённых выздоровели и выписаны, остальные - на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Тверской области увеличивается число лабораторий, проводящих исследования на коронавирус. Исследования проводятся в четырёх государственных лабораториях, здесь по желанию пока нельзя сделать диагностику, и в нескольких частных - здесь диагностирую по желанию, цена вопроса около двух тысяч рублей.

К работе приступает тверская станция переливания крови – учреждению передано 2000 тестов.

По данным на минувшие сутки на коронавирус в области обследовано более 12300 человек.

Власти закрывают стратегически важные города региона - уже закрыты Удомля и Конаково. Пропускной режим вводится в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный. До 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих там регистрации.

Продолжается оснащение больниц региона на случай наплыва пациентов с коронавирусом. Так стало известно, что для укомплектования коечного фонда закупят 275 медицинских кроватей

На эти цели из областного бюджета направят свыше 11,7 млн рублей. Ближайшая поставка (169 единиц) запланирована на следующую неделю.

Сейчас в Верхневолжье 315 коек полностью готовы к приему больных средней тяжести.

С 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в Тверской области нет. Возобновили работу более двухсот предприятий, на Пасху храм