2020-04-17T23:25:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 18 апреля 2020 года: экстренная закупка медоборудования и лаборатория, тестирующая на COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 18 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В Тверской области увеличивается число лабораторий, тестирующий на коронавирус.В Тверской области увеличивается число лабораторий, тестирующий на коронавирус.
Изменить размер текста:

На утро 18 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 188 больных с диагнозом коронавирус.

Накануне в Верхневолжье подтверждено 37 новых случаев коронавируса.

Всего в области подтверждено 188 случаев заболевания: 9 заражённых выздоровели и выписаны, остальные - на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Тверской области увеличивается число лабораторий, проводящих исследования на коронавирус. Исследования проводятся в четырёх государственных лабораториях, здесь по желанию пока нельзя сделать диагностику, и в нескольких частных - здесь диагностирую по желанию, цена вопроса около двух тысяч рублей.

К работе приступает тверская станция переливания крови – учреждению передано 2000 тестов.

По данным на минувшие сутки на коронавирус в области обследовано более 12300 человек.

Власти закрывают стратегически важные города региона - уже закрыты Удомля и Конаково. Пропускной режим вводится в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный. До 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих там регистрации.

Продолжается оснащение больниц региона на случай наплыва пациентов с коронавирусом. Так стало известно, что для укомплектования коечного фонда закупят 275 медицинских кроватей

На эти цели из областного бюджета направят свыше 11,7 млн рублей. Ближайшая поставка (169 единиц) запланирована на следующую неделю.

Сейчас в Верхневолжье 315 коек полностью готовы к приему больных средней тяжести.

С 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в Тверской области нет. Возобновили работу более двухсот предприятий, на Пасху храм

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 18 апреля 2020 года: экстренная закупка медоборудования и лаборатория, тестирующая на COVID-19
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 18 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Коронавирус в Твери, последние новости на 17 апреля 2020 года: надбавки медикам и карта районов области, где проживают заражённые
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 17 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Жителей Твери приглашают на онлайн-трансляцию благотворительного концерта пианиста и композитора Евгения Соколовского
Премьеру спектакля "Головлёв" тверского ТЮЗа перенесли на более поздний срок
В Твери автомобиль совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу
Коронавирус в Тверской области: для больниц приобретут медицинские кровати
Президент России присвоил почетные звания четверым врачам Тверской области
Тверская "Герценка" приглашает совершить виртуальную прогулку по библиотечному Музею книги
На Ржевском мемориале заработала ночная иллюминация
Восемнадцатилетний житель Тверской области был задержан с крупной партией наркотиков
Музей военной техники в тверском парке Победы обновляется: к 9 мая там укладывают плитку
В Тверской области водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение
Тверское УФАС уличило администрацию Торжка в сговоре с похоронной конторой
Госавтоинспекторы Тверской области за неделю проверили 68 междугородних автобусов
В ДТП во Ржеве Тверской области женщина получила травмы
Троих пациентов выписали из больницы после коронавируса в Тверской области
В Тверской области легковушка врезалась в столб, двое пострадали
В Тверской области начали просыпаться змеи
Два человека пострадали в ДТП в Вышнем Волочке Тверской области
В Тверской области реализуют больше 270 проектов ППМИ
Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный
Тверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирус