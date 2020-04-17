Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Твери: какого числа пройдёт и почему переносят

Акцию «Бессмертный полк» в Твери 2020 года перенесут, однако на какое число пока окончательно не ясно. О переносе акции «Бессмертный полк» 2020 года 16 апреля объявил президент России Владимир Путин.

Это сделано в связи с эпидемией коронавируса пик которой в России ещё не пройден. Несколькими днями ранее к главе государства обратились ветераны, они попросили отложить Парад Победы по причине пандемии COVID-19.

– Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, – заявил Владимир Путин. – В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан – участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии.

Сейчас в каждом регионе должны отдельно принять решение. Пока не известно, на какое именное число региональные власти перенесут акцию «Бессмертный полк» в Твери.

Герой Советского Союза Борис Громов предложил перенести на 24 июня. Именно в этот день был парад в Москве в 1945 году. Также обсуждается 3 сентября - дата окончания Второй Мировой войны.