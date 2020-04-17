«Приходится защищать своих сотрудников, иначе некому будет потом лечить людей», - главврач городской больницы № 7 Евгений Янушевич о работе во время пандемии

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции основное внимание привлечено к работе врачей. Именно они сегодня находятся в эпицентре происходящего. Именно на них свалилась серьезная ответственность за наше здоровье. И именно им приходится сегодня решать все вопросы и проблемы, о которых еще полгода назад никто из нас даже не мог подумать.

О режиме работы, буднях и о том, остается ли время на хобби, мы и беседуем с главным врачом 7-й городской больницы Твери Евгением Антоновичем Янушевичем.

- То, с чем нам пришлось столкнуться, я бы назвал сложным испытанием, тяжелым трудом, особенно для первичного звена, которое у нас сегодня на переднем крае, в окопах первого ряда, потому что именно они встречаются с заболевшими, берут у них мазки, начинают лечение. Первичное звено, которым мы являемся, - это одна из самых сложных работ. И сегодня она усугубляется нехваткой средств индивидуальной защиты.

- Есть какой-то выход из этого?

- Что-то закупается централизованно, что-то мы успели закупить, что-то сами изыскиваем: комбинезоны, респираторы. Пока нам выдали определенное количество масок - 6 тысяч, халаты, но это всё незначительно. Если полностью экипировать людей как положено, то этого хватит дней на 10. Нам обещают, что вопрос будет решен. Сегодня дорог каждый день.

Цены на экипировку стали высокие. Маску, которая стоит 86 копеек, продают сегодня по 20-30 рублей. Почему? Потому что кому война, а кому мать родная. Кто-то на этом делает деньги.

- Изменился ли ваш режим работы в последнее время?

- Лично мой режим изменился. Я прихожу домой каждый день в 22-23 часа, хотя раньше работал до 17-18 часов. Приходится постоянно кому-то помогать, контролировать работу своих сотрудников. Медики ведь тоже люди, как и все. Кто-то сразу понимает, а кто-то не сразу. Приходится контролировать их защищенность, постоянно давать напутствия. Это очень важно. Нужно прежде всего защищать своих сотрудников, иначе некому будет потом лечить людей.

Да и пациенты тоже разные бывают. Некоторым говоришь, чтобы они сидели дома, не толпились, без надобности не ходили в больницу, так как лечебное учреждение - это эпицентр разных инфекций. А они всё равно идут, толпятся, оскорбляют, ругаются, лезут в драку.

- Как вы восстанавливаетесь, когда приходите домой? Сразу ложитесь спать?

- Не хватает времени на сон. Даже дома постоянно какие-то переговоры между коллегами. Спать приходится ложиться в полночь, а то и в час ночи. Не успеваешь восстанавливаться. Сегодня такая ситуация, что ты эмоционально постоянно в работе. Но меня поддерживает моя семья. У меня жена, младший сын школу заканчивает. Это вообще моя отдушина… Жена работает со мной в больнице, она логопед. Так что нам есть о чем поговорить и дома.

- Было ли у вас раньше какое-то хобби и остается ли время на него сейчас?

- Я люблю что-то строить, мастерить, например на даче. В качестве хобби была художественная резьба по дереву, но сейчас на это совершенно нет времени. Не до этого…

- Что бы вы посоветовали всем нам?

- Прежде всего доброты и внимания друг к другу. И, конечно, внимания и доброты к врачам, потому что в последнее время у нас какая-то вакханалия по отношению к медицинским работникам. Здравоохранение стало объектом негодования и враждебности во всех слоях общества. Я думал, хоть сейчас в трудное, почти военное время, народ поймет и оценит. Но везде посыпались жалобы, кому-то не нравится, что кого-то держат в изолированном боксе, что долго делаются анализы… Но без этого никак.

- Сейчас во всем мире говорят, что врачи - герои. Вы чувствуете это?

- Нет, мы этого не чувствуем. Но зато видим ожесточенность и непонимание со стороны людей.

- Что бы вы пожелали своим коллегам?

- Стойкости, мужества и мудрости. Все вместе мы переживем. Это наша работа. Неважно, какая ситуация, но мы должны работать, как на поле боя - быть на передовой и ни в коем случае не сбегать. К сожалению, есть малодушные люди, которые пытаются куда-то скрыться... Они есть везде, и хорошо, что их немного. Это время покажет, кто есть кто.

- Вы действительно верите, что мы справимся?

- Конечно. Голод и холод переживали, и это переживем. Всё будет хорошо. Соблюдайте меры предосторожности, личной гигиены и верьте в лучшее.