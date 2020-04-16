Армия против коронавируса: На Тверском вагоностроительном заводе военные провели дезинфекцию

Пасмурным утром 16 апреля на территории ведущего предприятия Твери – вагоностроительного завода – «высадился» военный десант. На ТВЗ прибыло больше десятка военнослужащих на КамАЗах - взвод радиационно-химическо-биологической защиты 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Это подразделение Западного военного округа дислоцируется в Твери на базе 29-го военного городка. Большая часть служивых была в специальных защитных костюмах и с баллонами с жидкостью для дезинфекции.

Они без лишних слов взяли под козырек (образно говоря, конечно) и по военному собрано тут же направились опрыскивать цеха, предварительно тщательно обработав проходную завода.

Военные начали обработку с проходной. Фото: ТВЗ

Тем временем КамАЗы также начали перемещаться по территории, щедро поливая асфальт из торчащих спереди шлангов.

- Сегодня дезинфекцию завода проводят 14 военнослужащих. Используются две машины с емкостью рабочей цистерны в 2,5 тысячи литров и шесть автономных приборов специальной обработки. Мы применяем специальный обеззараживающий раствор на основе гипохлорита кальция, - кратко пояснил приехавшим понаблюдать за санобработкой журналистам Григорий Казарин, начальник службы РХБ-защиты 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады.

Два КамАза щедро полили обеззараживающей жидкостью подъездные пути к цехам и складам. Фото: ТВЗ

Военнослужащие регулярно проводят обработку и своей части, а также оказывают помощь в дезинфекции учреждений Твери.

Как выяснилось, военные уже приезжали дезинфецировать ТВЗ — на прошлой неделе. Об этом между делом обмолвился Григорий Казарин. Факт подтвердил и приехавший на завод генеральный директор ТВЗ, председатель Тверского регионального отделения СоюзМаш России Андрей Соловей.

- Выражаю глубокую признательность командованию Западного военного округа за оказание помощи Тверскому вагоностроительному заводу, - поблагодарил военных гендиректор и добавил. - Я сам являюсь офицером запаса и сам принимал участие в мероприятиях химико-биологической защиты, прекрасно знаю, что это такое.

Андрей Соловей отметил то, как чётко и оперативно работают военнослужащие.

Армейские спецы обработали раствором с гипохлоритом кальция цеха, склады и технологические площади. Фото: ТВЗ

В этот день они провели санобработку около 70 тысяч квадратных метров территории вагонзавода — цехов, складов и технологических площадей, подъездных путей и дорог. Это лишь часть огромной территории ТВЗ. Но, как заметил, Андрей Соловей, обработаны именно те места, где большего всего находится и перемещается рабочих.

Добавим, что вагонзавод продолжает свою работу. Он, естественно, вошёл в перечень 220 системообразующих предприятий региона, которым по решению областного правительства и губернатора Игоря Рудени разрешено не останавливать производство на период самоизоляции. Он длится уже месяц - с 17 марта.