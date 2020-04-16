2020-04-16T14:38:25+03:00
Общество

В Твери на выходных будут и дождь, и снег, и солнце

Осадки не спешат покидать наш регион
Виктория ТУШКОВА
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Дождь ли в Твери или солнце - пока лучше сидеть дома: самоизоляция!Дождь ли в Твери или солнце - пока лучше сидеть дома: самоизоляция!Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не всем придётся по душе погода как в субботу и воскресенье, так и в начале следующей недели. Зато...

- Природа радует огородников, пытаясь восполнить недавний недостаток влаги, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер, дувший с юга и запада, в субботу поменяется на северный, принесёт холодный воздух, и дожди будут чередоваться со снегом. Но осадки ожидаются умеренные, иногда может показываться солнце.

Днём, в зависимости от того, насколько сильно успеет прогреть нас солнце, будет от 5 до 10 градусов тепла, ночами - около нуля. Местами возможны совсем небольшие заморозки.

Атмосферное давление, достигнув в четверг очень низкой отметки в 725 мм рт. ст, упорно ползёт вверх и в начале будущей недели нормализуется: 752-756 мм рт. ст.

А вот температура воздуха у нас пока холоднее апрельской климатической нормы примерно на 2 градуса - погода способствует самоизоляции. Кстати, долгота дня уже почти 14,5 часа. А значит, экономим электричество, сидя дома на «удалёнке»! Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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