В Твери на выходных будут и дождь, и снег, и солнце

Не всем придётся по душе погода как в субботу и воскресенье, так и в начале следующей недели. Зато...

- Природа радует огородников, пытаясь восполнить недавний недостаток влаги, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер, дувший с юга и запада, в субботу поменяется на северный, принесёт холодный воздух, и дожди будут чередоваться со снегом. Но осадки ожидаются умеренные, иногда может показываться солнце.

Днём, в зависимости от того, насколько сильно успеет прогреть нас солнце, будет от 5 до 10 градусов тепла, ночами - около нуля. Местами возможны совсем небольшие заморозки.

Атмосферное давление, достигнув в четверг очень низкой отметки в 725 мм рт. ст, упорно ползёт вверх и в начале будущей недели нормализуется: 752-756 мм рт. ст.

А вот температура воздуха у нас пока холоднее апрельской климатической нормы примерно на 2 градуса - погода способствует самоизоляции. Кстати, долгота дня уже почти 14,5 часа. А значит, экономим электричество, сидя дома на «удалёнке»! Будьте здоровы!