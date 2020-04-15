Равнение на сельчан

Сегодня СМИ каждый день сокрушаются по поводу низкой сознательности жителей Москвы, Твери и других российских мегаполисов в период пандемии коронавируса. И не без оснований: индекс самоизоляции стремится к нулю, масок и средств дезинфекции не хватает, в общественном транспорте давка, о соблюдении безопасной дистанции и речи не идет. Казалось бы, что уж говорить о сельской местности? Мы решили проверить на практике, как готовится к пандемии тверская глубинка. И отправились в деревню Вахонино близ Завидово, где заглянули в местный магазин самообслуживания. И удивились тому, насколько ответственно там подошли к вопросу безопасности покупателей. Оказалось, к примеру, что сотрудники магазина не выдают продуктовые тележки и корзины, пока тщательно не обработают их спиртовым раствором.

Сотрудники магазина не выдают продуктовые тележки и корзины, пока тщательно не обработают их спиртовым раствором

Поначалу покупатели искренне удивлялись этому, а теперь — привыкли. И запах хлорки, с которой здесь моют пол каждые три часа, воспринимают не иначе как аромат заботы о своей безопасности.

«Клиенты очень благодарны за такое ответственное отношение. Они видят, что это не фикция, что мы действительно делаем все, что можем ради общей безопасности. Контролируем соблюдение дистанции между посетителями до 1,5 метров, при входе стоят антибактериальные средства для обеззараживания рук. Мы обеспечили персонал масками и перчатками, все их тут же надели. Дважды в день измеряем у всего коллектива температуру, заносим показания в журнал, отправляем отчет в администрацию. В санитарной комнате для безопасности сотрудников установлены емкости с жидким хозяйственным мылом, а уборщица каждый час обрабатывает все поверхности, которых касаются посетители», - рассказывает директор магазина Елена Белостоцкая.

Вахонино - деревушка небольшая, но приезжих здесь много, особенно москвичей. Люди в медицинских масках здесь не то что не редкость, а почти норма. Как, кстати, и во всем районе и его центре - городе Конаково. И тому есть понятное объяснение.

Сотрудники магазина делают все, что могут ради безопасности покупателей

«На время карантина к нам, в Конаковский район, перебрались очень многие москвичи. Так что мы вынуждены проявлять теперь повышенную бдительность: регулярно проверяем все точки, где могут произойти пересечения новоприбывших с местным населением. У нас в районе 6 городских и 10 сельских поселений. Главы каждого провели с представителями местного бизнеса большую информационную работу. Наши коммерсанты с пониманием отнеслись к сложившимся обстоятельствам, поэтому с готовностью выполняеют требования и главного санитарного врача, и губернатора, и мои, как главы района. Это и дистанцирование, и дизинфекция, и масочно-перчаточный режим. Наша главная задача - свести к минимуму угрозу распространения вируса на нашей территории», - пояснил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.

На стене магазина висит плакат «Оставайтесь дома!», ведь главная задача в нынешней ситуации - свести к минимуму угрозу распространения вируса

Кстати, магазин самообслуживания в Вахонино тоже решил внести свою лепту в сокращение контактов между населением. Руководство этой торговой точки на период пандемии предлагает своим клиентам новый сервис — доставку продуктов. Для этого даже не нужен интернет, достаточно позвонить и перечислить необходимый набор.

Руководство торговой точки на период пандемии предлагает своим клиентам новый сервис — доставку продуктов

Услуга оказалась очень актуальна и востребована, в том числе, у пожилых жителей, для которых соблюдение режима карантина и самоизоляции особенно важно. И последнее. Конаковский район - место, по которому большинство приезжих составляют первое впечатление о Тверской области. И администрация района делает всё для того, чтобы это впечатление было максимально благоприятным. Даже в таких мелочах, как организация работы сельских магазинов. Хотя, впрочем, в наши дни это вовсе не мелочи.