2020-04-15T21:52:58+03:00
Общество

Всё идёт к мастер-плану: для некоторых райцентров Тверской области создадут стратегии пространственного развития

Этим займётся Центр развития экономики малых городов
Александр ЖМУЛИН
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Малым городам Тверской области нужны новые стратегии развитияМалым городам Тверской области нужны новые стратегии развитияФото: Александр ЖМУЛИН
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14 апреля на заседании областного правительства были озвучены планы благоустройства территорий городов и поселков региона в рамках участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Помочь муниципалитетам преобразить свои улицы, площади, набережные и парки призван Центр развития экономики малых городов Тверской области.

Он будет оказывать помощь органам местного самоуправления в разработке проектов благоустройства, в подготовке и оформлении заявок для участия в федеральных конкурсах. Однако, на деле задачи этого центра более глобальны.

С идеей создания такого центра к губернатору Игорю Рудене обратился известный в Верхневолжье общественный и политический деятель, гендиректор Института регионального развития Павел Парамонов. Глава региона идею одобрил. Процесс, как говорится, пошёл. Центр будет работать при поддержке областного правительства.

Как рассказал «КП»-Тверь» Павел Парамонов, идея создании такого центра в Тверской области спровоцирована известной всем тенденцией — сокращением населения малых городов (это характерно для всей России). Чтобы противодействовать этой негативной тенденции, территориям нужно четко понимать, как необходимо развиваться, как сделать города более привлекательными для жизни.

– Центр развития экономики малых городов будет создавать мастер-планы для малых городов региона, – пояснил Павел Парамонов. – Мастер-планы – это такие стратегии пространственного развития, симбиоз генплана, то есть градостроительной концепции, и конкретного понимания путей социально-экономического развития. В итоге этот симбиоз превращается в универсальный инструмент городского планирования, с акцентом на создание комфортной городской среды. Мастер-план позволяет прогнозировать этапы развития города и эффективно планировать расходование ресурсов.

Он сообщил, в первую очередь Центр займётся разработкой детальных мастер-планов для четырёх райцентров региона: Бологово, Калязина, Ржева и Торопца. В этом году будет готова только одна развернутая стратегия пространственного развития. Для какого города она будет сделана, Павел Парамонов пока говорить не стал.

Он также сообщил, что в Центре уже сформирована команда экспертов: архитекторов, проектировщиков, урбанистов, социологов, экономистов:

– К примеру, за архитектурное направление отвечает известный тверской архитектор Никита Маликов, за вовлечение жителей в процесс преображения городских пространств – директор Тверского Центра НКО Юлия Саранова, аналитической работой займётся доцент ТвГУ Илья Смирнов и т. д. Добавлю, что мы планируем активно сотрудничать с тверскими вузами.

Центр также разработает образовательную программу для чиновников администраций малых городов. По словам Павла Парамонова, их будут учить пониманию основ современного развития городов.

Будет ли от всего этого толк, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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