На первом энергоблоке Калининской АЭС впервые в России применена новая технология обследования корпуса реактора

Сергей БОЙКО

Это оборудование используется впервые на российских АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. По словам заместителя начальника цеха централизованного ремонта Калининской АЭС Максима Миляева, устройство позволяет проводить все виды неразрушающего контроля в автоматическом режиме без использования полярного крана и перегрузочной машины, обеспечивает вертикальное и горизонтальное перемещение камеры, а также ее вращение на 360 градусов.

«Возможности манипулятора позволяют существенно упростить процедуру контроля, уменьшить дозовую нагрузку на эксплуатирующий персонал. Его основным преимуществом является скорость сканирования поверхности и исключение операций по перестановке камеры, что позволяет сократить время ремонта энергоблока и получить экономический эффект до 65 млн рублей в год», - отметил М.Миляев. Обследование состояния корпуса реактора и сварных швов позволяет определить свойства основного металла, который длительное время находится в условиях воздействия высоких температур, давления и ионизирующего излучения. Кроме того, это единственное оборудование атомной станции, которое не подлежит замене.

«Результаты телевизионно-измерительной и визуальной диагностики металла свидетельствуют, что состояние цилиндрической части и днища реактора, а также внутрикорпусных устройств полностью соответствует проектным параметрам и требованиям безопасности. Это является определяющим фактором для получения разрешения на эксплуатацию энергоблока в продленном сроке», - подчеркнул главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Напомним, энергоблок №1 Калининской АЭС был остановлен для проведения капитального ремонта с масштабной модернизацией в ноябре 2019 года в рамках отраслевой программы по продлению срока эксплуатации энергоблока. На данный момент он имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срок его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.