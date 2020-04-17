Число заболевших коронавирусом в Твери на 17 апреля 2020 года составило 151 человек

"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом

Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом