2020-04-17T02:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 17 апреля 2020 года составило 151 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 17 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 17 апреля 2020 года составило 151 человек

Накануне было подтверждено 34 новых случая коронавируса, об этом сообщил региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В настоящее время в Верхневолжье подтвержден 151 случай заболевания коронавирусом: 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы, 142 - проходят лечение.

Все заражённые изолированы и получают необходимое лечение. Проводится соответствующая работа с людьми, контактировавшими с инфицированными.

На коронавирус в регионе обследовано более 11400 человек, свыше 1200 - за последние сутки.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Жёсткого карантина нет, более двухсот предприятий продолжают свою работу, пасхальные службы в храмах так же не будут отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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