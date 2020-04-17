Коронавирус в Твери, последние новости на 17 апреля 2020 года: надбавки медикам и карта районов области, где проживают заражённы
На утро 17 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 151 больной с диагнозом коронавирус.
Накануне в Верхневолжье подтверждены 34 новых случая заболевания COVID-19: 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы, 142 - проходят лечение. Такие данные приводит региональный оперштаб.
С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в регионе нет. Возобновили работу более двухсот предприятий, на Пасху храмы не будут закрыты для прихожан.
В медицинских учреждениях Тверской области развертывают дополнительные мощности для лечения больных с коронавирусом.
На 1300 коек для больных COVID-19 регион получил 269 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ.
Пациентов с коронавирусом принимают в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.
153 многоквартирных дома в Тверской области проверили на предмет санитарной обработки Контроль осуществляет региональная Госжилинспекция.
Вечером 16 апреля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" сообщил, что на сайте Правительства Тверской области создан раздел «Стопкоронавирус».
Здесь опубликована карта районов, где отмечено, сколько в них проживает инфицированных, обновление информации будет идти ежедневно.
Больше всего заболевших в Твери - 47 случаев, в Кимрах - 36 человек, Конаковском районе - 24.
Кимрский район -8
Зубцовский район -7
Старицкий район - 6
Удомельский район - 5
Бежецкий район - 3
Ржев - 2
Вышневолоцкий район - 2
Лихославльский район - 2
Бологовский район - 2
Калининский район - 2
Торжокский район - 2
Краснохолмский район - 1.
Вслед за Удомлей и Конаково в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный будет введён особый режим.
Губернатор так же озвучил размеры выплат медикам, работающим с больными с коронавирусом. Доплата врачам должна составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и работникам скорой помощи – 50 тыс. рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой – 25 тыс. рублей.
Таким образом, в среднем зарплата реаниматологов составит около 200 тыс. рублей, врачей других направлений – до 140 тыс. рублей, медсестер и среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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