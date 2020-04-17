Коронавирус в Твери, последние новости на 17 апреля 2020 года: надбавки медикам и карта районов области, где проживают заражённы

На утро 17 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 151 больной с диагнозом коронавирус.

Накануне в Верхневолжье подтверждены 34 новых случая заболевания COVID-19: 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы, 142 - проходят лечение. Такие данные приводит региональный оперштаб.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в регионе нет. Возобновили работу более двухсот предприятий, на Пасху храмы не будут закрыты для прихожан.

В медицинских учреждениях Тверской области развертывают дополнительные мощности для лечения больных с коронавирусом.

На 1300 коек для больных COVID-19 регион получил 269 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ.

Пациентов с коронавирусом принимают в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

153 многоквартирных дома в Тверской области проверили на предмет санитарной обработки Контроль осуществляет региональная Госжилинспекция.

Вечером 16 апреля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" сообщил, что на сайте Правительства Тверской области создан раздел «Стопкоронавирус».

Здесь опубликована карта районов, где отмечено, сколько в них проживает инфицированных, обновление информации будет идти ежедневно.

Больше всего заболевших в Твери - 47 случаев, в Кимрах - 36 человек, Конаковском районе - 24.

Кимрский район -8

Зубцовский район -7

Старицкий район - 6

Удомельский район - 5

Бежецкий район - 3

Ржев - 2

Вышневолоцкий район - 2

Лихославльский район - 2

Бологовский район - 2

Калининский район - 2

Торжокский район - 2

Краснохолмский район - 1.

Вслед за Удомлей и Конаково в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный будет введён особый режим.

Губернатор так же озвучил размеры выплат медикам, работающим с больными с коронавирусом. Доплата врачам должна составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и работникам скорой помощи – 50 тыс. рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой – 25 тыс. рублей.

Таким образом, в среднем зарплата реаниматологов составит около 200 тыс. рублей, врачей других направлений – до 140 тыс. рублей, медсестер и среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей.