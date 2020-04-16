Число заболевших коронавирусом в Твери на 16 апреля 2020 года составило 117 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 16 апреля 2020 года составило 117 человек.

Накануне было подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом. Как сообщают в региональном оперштабе, на днях 6 человек выздоровели после коронавируса. И уже выписаны из тверской городской больницы №6, где они проходили лечение. Ранее были выписаны 3 пациента, выздоровевшие после коронавируса. Таким образом, уже 9 жителей региона вылечили от COVID-19.

Под медицинским наблюдением остаются 108 человек с подтвержденным диагнозом. Состояние большинства оценивается как удовлетворительное, у многих пациентов отсутствуют симптомы заболевания, поясняют а оперштабе региона. Четверо больных подключены к ИВЛ.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий.