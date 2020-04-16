2020-04-16T00:33:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 16 апреля 2020 года: рост числа инфицированных и выздоровевших, закрытый город Конаково

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 16 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Количество заражённых коронавирумом в Тверской области растёт.Количество заражённых коронавирумом в Тверской области растёт.
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На утро 16 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 117 больных с диагнозом коронавирус.

Накануне было подтверждено 42 случая инфицирования COVID-19.

Как сообщают в региональном оперштабе, на днях 6 человек выздоровели после коронавируса. Лечились они в инфекционном отделении шестой горбольницы Твери. Остальные инфицированные продолжают лечение в стационарах. Их состояние удовлетворительное, четверо больных подключены к аппаратам ИВЛ.

С 17 марта на территории региона введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-2019 в регионе нет.

Работу возобновили более 200 предприятий. Несмотря на предупреждения властей, жителям областной столицы наскучило сидеть дома - индекс самоизоляции Яндекс, днём в среду показывал 2,2 по пятибальной шкале. Это значит, что на улице много людей.

Профилактические беседы с нарушителями режима, праздно шатающимися по улицам и отдыхающим на детских площадках, ведут полицейские.

На вокзалах и в общественном транспорте ведётся дезинфекция. Обработано 27 автостанций и билетных касс, 15 железнодорожных вокзалов и станций. По информации областного правительства, на 15 апреля обработано порядка 900 автобусов, 65 железнодорожных составов пригородного сообщения.

Стратегически важные города региона закрывают для въезда.

В минувшие выходные была закрыта Удомля, где находится Калининская атомная станция. Ограничения здесь действуют до 30 апреля.

Вечером 15 апреля распоряжением губернатора закрыт для въезда город Конаково. Здесь расположена один из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла Конаковская ГРЭС. Ограничения введены до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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