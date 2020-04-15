«Чтобы дети помнили» - история одной войны, рассказанная дочерью солдата

Начало. Часть 1.

У некоторых рукописей есть свое время. Когда они рождаются у автора и когда затем попадают к читателям. Потому что приходит тот самый момент, чтобы о них узнали все.

И эта пожелтевшая тетрадка, исписанная красивым ровным почерком, из их числа… Прежде чем воспоминания жительницы деревни Чадово Тверской области попали на страницы «Комсомольской правды», на них была испытана теория шести рукопожатий, согласно которой любые два человека разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Тем самым подтвердив, что она реально работает.

ТЕОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ ИЛИ О ПОИСКАХ АВТОРА

В редакцию отксерокопированные листки, перевязанные веревочкой, мне принес бывший коллега Александр Колесов со словами: «Посмотри, там есть, что почитать». Рукопись месяц пролежала на моем столе, когда вдруг я поняла, что пора. И открыв первую страницу, уже не могла от нее оторваться.

А дальше начались поиски. От Александра – к его новой соседке по деревне Элине, которая несколько лет назад согласилась сделать копию рукописи для своей двоюродной сестры Галины. От Галины – к Екатерине, прихожанке храма Рождества Христова в Рыбаках, которая неожиданно передала мне фотографии и необходимые контакты. И, наконец, от нее – к автору самих воспоминаний – 73-летней Валентине Сергеевне Терентьевой, простой русской женщине, дочери солдата, которая 25 лет проработала на химическом заводе в Редкино.

Оказалось, что она по-прежнему живет в той самой деревне Чадово (в 17 км от Твери), о которой и рассказала в своих мемуарах. Из окна ее дома по-прежнему можно увидеть то место, где когда-то стоял их большой красивый пятистенок, который одним из первых разбомбили немцы… Впрочем, не хочу от себя рассказывать сюжет «Истории одной жизни», как назвала свои воспоминания автор, а просто передам ей слово.

- Воспоминания собирались в течение всей моей жизни. Как приезжала я к маме в гости, так она мне что-то новое и рассказывала, - делится Валентина Сергеевна. - И я когда слушала, чувствовала, как будто это я все сама лично пережила. Так и носила в себе это. А лет пять назад поняла, что надо бы сохранить. И ближе к весне как-то села часов в 11 вечера и до 4 утра писала, не переставая. Конечно, хотела для детей моих, чтобы они помнили. Но это я 1947 года рождения, многое видела и понимала. А они живут в другом мире и в другой жизни. Прочитали, поговорили, и как-то прошло всё. Так тетрадка с тех пор и лежала…

Впрочем, до того времени, пока не попала в «Комсомольскую правду»… Так как рукопись довольна большая и представляет собой богатый материал не только для историков, но и для этнографов, и для фольклористов, то мы условно разделили ее на главы. Публиковать мы будем лишь те из них, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне.

Анна и Сергей - родители Валентины Терентьевой, им и посвящены воспоминания. Фото: из архива Валентины Терентьевой

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ

…Недаром говорят, что память дороже всех богатств в мире. Эти воспоминания основаны на рассказах дорогой моей мамочки Анны Николаевны.

Меня очень тронули ее рассказы о моем отце, Сергее Васильевиче. До войны он работал в городе и только в воскресенье приходил домой, в деревню Чадово, пешком. В 1939 году его взяли на финскую войну. Мама была в положении, и сестра Люся родилась без него. Отца не было дома год или больше, когда он пришел, Люся уже начала ходить. Отец рассказывал маме, что он или убил финна, или ранил его. Успел выстрелить первым.

Придя с финской войны, дома он жил недолго. Перед Великой Отечественной его на три месяца призвали на сборы, и он уже должен был вот-вот вернуться. Но не вышло.

Когда мама узнала, что началась война, то сразу поспешила к отцу, который был на сборах в Путилове. А это от нас 7-8 км через Волгу. Через реку её перевезли на лодке, но, придя туда, она узнала, что папу уже отправили в Калинин. Мама была вынуждена вернуться домой, так как дома были дети и бабушка. А на другой день снова она пешком пошла в город. От сестры Матрены, узнала, что отец - в Кировском поселке. Он вместе с другими солдатами ночевал на улице, и у него разболелись зубы. Маму к их отряду не подпускали, но она потихоньку подошла сбоку и немного поговорила с папой.

Потом солдат построили и повели. Мама бежала в стороне, отец отдал ей какое-то белье, полотенце, мыло… Мама долго шла, потом отстала…

ПОПАЛ К ПАРТИЗАНАМ

Об отце три года ничего не было известно. Это представить-то тяжело. Оказывается, он был в партизанском отряде в Белоруссии…

Когда их в Калинине строем привели на вокзал, то посадили в поезд. Отец потом маме рассказывал, что везли их в «телячьих» вагонах неизвестно куда. На одной остановке к начальнику поезда подошел немец, поздоровался с ним за руку, так без боя поезд был сдан врагам. И в каждом вагоне немцы поставили часового. Ну, везут их дальше, а отец и еще двое с ним решили бежать. Они оторвали доски, и когда на горке поезд замедлил ход, отец прыгнул и увидел только, как автоматная очередь прошла рядом. О двух других не помню. Когда поезд прошел, он направился в ближайшую деревню и жил там какое-то время, его прятали местные жители, а потом ушел к партизанам.

Это было на территории Белоруссии. Вон куда успел увезти солдат тот поезд...

Отец говорил, что партизаны подрывали фашистские поезда, прятались в болотах, костры не разводили. Питаться было нечем, ходили в деревни за продуктами, а когда идти было нельзя, то варили ремни и эту жижу пили. Потом отряд стал большим, они жгли костры на земле, и к ним прилетали самолеты, оттуда кричали: «Партизанам!» и сбрасывали груз.

Отряд назывался «Шкреда». То ли это была фамилия командира, не знаю. (Отрядом руководил известный белорусский партизанский командир Иван Андреевич Шкред – Ред.). У папы там был побратим. Отца звали Сергей Васильевич, а побратима Василий Сергеевич.

Продолжение следует.