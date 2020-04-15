Новые пособия для семей с детьми 2020: как получить выплаты в Твери и Тверской области

Как семьям с детьми до трёх лет в Тверской области во время эпидемии коронавируса получить обещанные Президентом РФ 5 тысяч рублей ежемесячных выплат пояснили на дистанционной пресс-конференции в отделении регионального Пенсионного Фонда. Планируется, что в Тверской области средства будут перечислены на 20 тысяч детей до трех лет.

-Выплата положена семьям, получившим право на материнский капитал до первого июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Эта выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, - подчеркнул управляющий Отделением ПФР Вячеслав Воеводин.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до первого октября и предоставит выплаты семьям, имеющим на них право, за все месяцы с апреля по июнь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru) или Едином портале Государственных услуг (gosuslugi.ru), указав сведения о детях и реквизиты для перечисления средств. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Напомним, обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения можно через сайт Пенсионного фонда РФ, а также по телефону Единого регионального контакт – центра Тверской области (4822) 45-20-80.

НА ЗАМЕТКУ

Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020 года. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020 года. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тысяч рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020 года, старшему в мае 2020 года исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тысяч рублей (по 5 тысяч на каждого из трех детей), в июне – 10 тысяч рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тысяч рублей за три месяца. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тысяч рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц, начиная с мая.