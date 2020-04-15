2020-04-15T10:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 15 апреля 2020 года составило 117 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 15 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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Далеко не все тверичане остаются дома и носят маски на улице.Далеко не все тверичане остаются дома и носят маски на улице.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 15 апреля 2020 года составило человек 117 человек.

Новых случаев заражения короновирусом за минувшие сутки - 42. Ранее было подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусом: 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 72 - проходят лечение. Они изолированы.

На коронавирус в регионе обследовано по данным на 14 апреля 9203 человека, из них за последние сутки – 763. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Большой всплеск по положительным пробам на коронавирус был в минувший понедельник: сразу 44 подтверждённых случаях инфицирования COVID-19.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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