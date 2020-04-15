Число заболевших коронавирусом в Твери на 15 апреля 2020 года составило 117 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 15 апреля 2020 года составило человек 117 человек.

Новых случаев заражения короновирусом за минувшие сутки - 42. Ранее было подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусом: 3 заболевших выздоровели и выписаны из больницы, 72 - проходят лечение. Они изолированы.

На коронавирус в регионе обследовано по данным на 14 апреля 9203 человека, из них за последние сутки – 763. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Большой всплеск по положительным пробам на коронавирус был в минувший понедельник: сразу 44 подтверждённых случаях инфицирования COVID-19.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий.