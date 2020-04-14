2020-04-14T19:44:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство Тверской области представило план противодействия коронавирусу

В документе систематизированы необходимые меры против распространения COVID-19 и поддержке отраслей и предприятий
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор поручил немедленно доработать план. Фото: ПТОГубернатор поручил немедленно доработать план. Фото: ПТО
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14 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание областного правительства. Оно прошло в энергичной и, если можно так выразиться, лаконичной манере.

Докладчики докладывали сухо и по делу, не растекаясь мыслью по древу. Время такое — необходима собранность и конкретность в словах и действиях.

Журналисты вновь смотрели заседание из дома по специальной трансляции в интернете. Это логично в условиях рекомендованных мер по самоизоляции в эпоху Covid-19.

Именно мерам по противодействию зловредному вирусу и был посвящен основной пункт в повестке заседания – рассмотрение антикоронавирусного плана действий.

Вновь пришедший на заседание без маски губернатор сразу сообщил, что этот план разработан в соответствии с поручением Президента России регионам.

– В документе систематизирован комплекс медицинских, санитарных, административных и финансовых мер, направленных на снижение рисков по распространению коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности наших граждан. Предусмотрен также ряд мероприятий, направленных на поддержание стабильности в работе экономики и отраслей промышленности, – отметил Игорь Руденя.

В плане прописан ряд профилактических действий. Это ежедневная дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах силами управляющих компаний, санобработка общественного транспорта (в том числе легковых такси), создание постов дистанционной термометрии на автовокзале и железнодорожном вокзале Твери.

Органам власти регионального и муниципального уровней поставлена задача ежедневно мониторить ситуацию на местах. В том числе контролировать то, как выполняются меры по дезинфекционной обработке.

Регион должен быть обеспечен лабораториями и тестами для диагностирования COVID-19. Создано достаточное количество коек в медучреждениях для больных коронавирусом. На сегодняшний день, по информации областного правительства, в регионе оснащается 1300 таких коек.

Все медработники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого, по плану предусмотрено приобретение дополнительного медицинское оборудование.

Напомним, что в конце марта из резервного фонда правительства региона на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавируса уже было выделено свыше 149,4 млн рублей.

В плане также прописаны финансовые меры поддержки сельскохозяйственной, лесной и туристической отраслей, а также системообразующих предприятий региона.

В ходе обсуждения поступило несколько замечаний. В частности, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков предложил прописать в документе также пункт об экстренном обучении врачей работе с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим использующимся при лечении от коронавируса оборудованием.

Губернатор одобрил это предложение и поручил сегодня же доработать план.

ИСТОЧНИК KP.RU

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