«Минимизация общения с населением»: исполняющий обязанности руководителя ГИБДД по Тверской области о мерах безопасности в период коронавируса

Об итогах аварийности за первые три месяца 2020 года, а также о том, как работает региональная Госавтоинспекция в условиях борьбы с распространением коронавируса, отчитался временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев.

Особый режим

- Госавтоинспекция Тверской области предпринимает дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции, - отметил Андрей Григорьев. - Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Андрей Григорьев. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Регистрация транспортных средств, приём экзаменов на права и выдача водительских удостоверений сейчас возможны только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в конструкцию изменениями требованиям безопасности осуществляется по предварительной записи по телефонам:

8 (4822)66-78-46 - УГИБДД УМВД России по Тверской области ;

8 (4822)58-56-67 - отдел ГИБДД УМВД России по городу Твери.

Запись для получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов также ведётся по телефону отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери: 8 (4822)58-56-67.

Приём водителей для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП (если избежать их личного присутствия в Госавтоинспекции нельзя) сейчас назначается в конкретную дату и время и проходит в специально отведённых помещениях.

Кроме того, коррекции подверглись графики проведения экзаменов на права: в автошколах сокращено количество участников, одновременно сдающих экзамены.

Дорожные аварии в первом квартале 2020 года

Коснувшись общей статистики, Андрей Григорьев отметил снижение количества погибших и пострадавших в дорожных авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца 2020 года на дорогах Тверской области погибли 50 человек (на два человека меньше, чем в первом квартале 2019-го), а пострадали – 511 (на 17 человек меньше).

Само же количество аварий (их 425), напротив, возросло на 5,7%.

Пьяная аварийность: количество раненых удвоилось

Ситуация с пьяными лихачами остаётся острой. За три месяца 2020 года по вине водителей в состоянии опьянения (а также отказавшихся от прохождения медосвидетельствования) уже произошло 52 ДТП.

В этих авариях погибли 9 человек: это на одну жертву пьяных аварий больше, чем в первом квартале 2019 года. Ранения получили 80 человек. Количество раненых выросло почти в два раза: в первом квартале 2019 года их было 44.

Пешеходы гибнут по собственной вине

- Обеспечение безопасности пешеходов является проблемным вопросом. Пешеходы являются самой многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения, - напоминает Андрей Григорьев.

Общая статистика ДТП с участием пешеходов показывает скромную позитивную динамику. За первые три месяца текущего года в регионе произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами (это на 6 меньше, чем год назад).

При этом огорчает число смертей по вине самих пешеходов. По сравнению с первым кварталом 2019 года количество таких случаев выросло более чем в два раза. За три месяца 11 человек погибли, попав под колёса машины из-за того, что сами нарушили правила дорожного движения. Год назад таких случаев было пять.

Детский дорожный травматизм

Несмотря на снижение всех основных показателей аварийности с участием детей, удельный вес таких ДТП остаётся довольно высоким и составляет 5,4% от всех зарегистрированных аварий.

В большинстве случаев ДТП дети получают травмы, находясь в транспортных средствах в качестве пассажиров. Таких случаев 57,7%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Снизилось (по сравнению с первый кварталом 2019 года):

- количество погибших в ДТП: -3,8%

- количество пострадавших в ДТП: -3,2%

- ДТП с участием пешеходов: -5,4%

- пешеходов, погибших в ДТП: -25%

- ДТП с участием несовершеннолетних: -54,9%

Выросло (по сравнению с первым кварталом 2019 года):

- общая аварийность: +5,7%

- аварии по вине пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей: +36,8%

- число погибших по вине пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей: +14,3

- число пешеходов, погибших по собственной вине: +120%

- число ДТП из-за нарушений водителями со стажем до двух лет: +85,7%