«Минимизация общения с населением»: исполняющий обязанности руководителя ГИБДД по Тверской области о мерах безопасности в период коронавируса
Об итогах аварийности за первые три месяца 2020 года, а также о том, как работает региональная Госавтоинспекция в условиях борьбы с распространением коронавируса, отчитался временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев.
Особый режим
- Госавтоинспекция Тверской области предпринимает дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции, - отметил Андрей Григорьев. - Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Андрей Григорьев. Фото: УГИБДД по Тверской области.
Регистрация транспортных средств, приём экзаменов на права и выдача водительских удостоверений сейчас возможны только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в конструкцию изменениями требованиям безопасности осуществляется по предварительной записи по телефонам:
8 (4822)66-78-46 - УГИБДД УМВД России по Тверской области ;
8 (4822)58-56-67 - отдел ГИБДД УМВД России по городу Твери.
Запись для получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов также ведётся по телефону отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери: 8 (4822)58-56-67.
Приём водителей для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП (если избежать их личного присутствия в Госавтоинспекции нельзя) сейчас назначается в конкретную дату и время и проходит в специально отведённых помещениях.
Кроме того, коррекции подверглись графики проведения экзаменов на права: в автошколах сокращено количество участников, одновременно сдающих экзамены.
Дорожные аварии в первом квартале 2020 года
Коснувшись общей статистики, Андрей Григорьев отметил снижение количества погибших и пострадавших в дорожных авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца 2020 года на дорогах Тверской области погибли 50 человек (на два человека меньше, чем в первом квартале 2019-го), а пострадали – 511 (на 17 человек меньше).
Само же количество аварий (их 425), напротив, возросло на 5,7%.
Пьяная аварийность: количество раненых удвоилось
Ситуация с пьяными лихачами остаётся острой. За три месяца 2020 года по вине водителей в состоянии опьянения (а также отказавшихся от прохождения медосвидетельствования) уже произошло 52 ДТП.
В этих авариях погибли 9 человек: это на одну жертву пьяных аварий больше, чем в первом квартале 2019 года. Ранения получили 80 человек. Количество раненых выросло почти в два раза: в первом квартале 2019 года их было 44.
Пешеходы гибнут по собственной вине
- Обеспечение безопасности пешеходов является проблемным вопросом. Пешеходы являются самой многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения, - напоминает Андрей Григорьев.
Общая статистика ДТП с участием пешеходов показывает скромную позитивную динамику. За первые три месяца текущего года в регионе произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами (это на 6 меньше, чем год назад).
При этом огорчает число смертей по вине самих пешеходов. По сравнению с первым кварталом 2019 года количество таких случаев выросло более чем в два раза. За три месяца 11 человек погибли, попав под колёса машины из-за того, что сами нарушили правила дорожного движения. Год назад таких случаев было пять.
Детский дорожный травматизм
Несмотря на снижение всех основных показателей аварийности с участием детей, удельный вес таких ДТП остаётся довольно высоким и составляет 5,4% от всех зарегистрированных аварий.
В большинстве случаев ДТП дети получают травмы, находясь в транспортных средствах в качестве пассажиров. Таких случаев 57,7%.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Снизилось (по сравнению с первый кварталом 2019 года):
- количество погибших в ДТП: -3,8%
- количество пострадавших в ДТП: -3,2%
- ДТП с участием пешеходов: -5,4%
- пешеходов, погибших в ДТП: -25%
- ДТП с участием несовершеннолетних: -54,9%
Выросло (по сравнению с первым кварталом 2019 года):
- общая аварийность: +5,7%
- аварии по вине пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей: +36,8%
- число погибших по вине пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей: +14,3
- число пешеходов, погибших по собственной вине: +120%
- число ДТП из-за нарушений водителями со стажем до двух лет: +85,7%
ИСТОЧНИК KP.RU
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