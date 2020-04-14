Досуг-онлайн в Твери с 15 по 20 апреля: «Пасхальные дни», пластилиновые мультфильмы и танцевальный флешмоб «Катюша»

Самоизоляция - парадоксальное время, когда мы, вроде бы находясь на расстоянии, сближаемся друг с другом еще больше. Мы знакомимся заново с собой. А еще вдруг открываем для себя людей, которых казалось, знали уже давно.

Нам вроде бы были известны театральные актеры, но оказывается мы даже не подозревали о том, насколько они многогранны, какие у них есть хобби, о том, какое у них чувство юмора, которое так помогает в это непростое время.

Это все раскрылось в мероприятиях, которые из режима реального времени перешли в режим онлайн. И эта неделя не станет исключением в плане новых открытий.

ТЕАТРЫ

СПЕКТАКЛИ-ОНЛАЙН

- ТЮЗ

Тверской театр юного зрителя продолжает свою работу в онлайн-формате. На ближайшей неделе трансляции спектаклей продолжатся.

По просьбам зрителей 15 апреля в 12:00 будет показан спектакль «Алиса» (8+), наполненный фантастическими перевоплощениями. 17 апреля в 12:00 зрители смогут увидеть яркий музыкальный спектакль «Басни» (6+). А 18 апреля в 12.00 - трогательный и проникновенный спектакль «Поллианна» (6+).

Также продолжаются постоянные подкасты:

- «Сказки нашего театра». Актеры ТЮЗа читают сказки.

- «ТЮЗ читает». Актеры читают пьесы, басни, произведения, стихи и целые произведения.

- «ВредСовет». Вредные советы Григория Остера - музыкальные зарисовки от Ангелины Аладовой и Алексея Пучкова.

- «Люди помнят о войне» (#люди_помнят_о_войне). Актеры и друзья ТЮЗа читают стихи или отрывки из воспоминаний о Великой Отечественной войне.

На этой неделе появится еще один проект, который будет включать в себя мастер-классы от артистов ТЮЗа по сценическому движению, сценической речи и многие другие. А также будут проходить прямые эфиры с артистами в Instagram.

Все материалы можно найти по хэштегу #тюзонлайн и в официальных группах ТЮЗа.

ТЮЗ также продолжает показывать свои спектакли. Фото: ТЮЗ

- Театр драмы

Зрителям предлагают посмотреть замечательный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (мюзикл для детей). 0+

Сюжет известен: cтоит только злой мачехе узнать у волшебного зеркала, что молодая царевна превосходит ее по красоте, как юная красавица вынуждена искать приют в дремучем лесу… Кто на свете всех милее: ярая зависть или юная чистота? Отыщет ли теперь свою возлюбленную королевич Елисей? И какую тайну скрывают семь бравых богатырей?

«В современных условиях дефицита социального оптимизма хочется, чтобы зритель уходил из зала, наполненный светом, надеждой, верой в победу над тьмой. Так, как это написано в мудрых сказках!» - говорила перед премьерой режиссер Иоланта Мельникова.

И сегодня это актуально как никогда.

Режиссер-постановщик - Иоланта Мельникова.

Продолжительность - 73 минуты. Премьера состоялась 24 декабря 2017 года.

Ссылка на показ - в официальных группах Театра драмы.

Зрителям предлагают посмотреть замечательный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Фото: Geometria.ru, Олег Радченков

- Театр кукол

Театр кукол приглашает ознакомиться с расписанием на ближайшие дни.

15, 16, 17 апреля в 16:00 стартует новый проект - мастер-класс «Театр кукол своими руками», который подготовили художники-бутафоры Тверского театра кукол.

18 апреля в 16:00 - короткометражный пластилиновый мультфильм от актрисы театра Александры Колючей, Виталия Козлова и их дружного семейства!

19 апреля в 15:00 - трансляция спектакля «Журавлиные перья» в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

Еще больше интересного - в группе Театра кукол Вконтакте.

КОНЦЕРТЫ-ОНЛАЙН

Филармония онлайн

Тверская академическая филармония продолжает серию наиболее ярких онлайн-трансляций и музыкальных программ. Зрителей ждет цикл разножанровых концертов, в том числе для всей семьи.

16 апреля в 14:00 - Детский абонемент «Музыкальная шкатулка».

18 апреля в 16:00 (Страстная суббота) - Джузеппе Верди, «Реквием».

20 апреля в 14:00 (Пасха) - «Пасхальные дни», концерт детских хоровых коллективов.

Ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Пожалуйста, следите за анонсами.

Акустика от Лехи Румянцева

17 апреля в 20:00 пройдет акустический онлайн-концерт Алексея Румянцева, лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

- Леха Румянцев выступит в прямом эфире канала Repanarusi с говорением небыстрых слов, отвечанием на вопросы, что жгут вам душу, и пением песен - где-то местами и по вашим заявкам. Аппаратура позволяет сделать отличный мощный звук, так что сможете насладиться стонами Пыльной Радуги во всей красе, - рассказывают организаторы.

Уточняется, что по желанию можно отправить небольшую плату виновнику эфира. Подробности об этом расскажет ведущий передачи.

Подробности - в группе Вконтакте «Прямая трансляция Алексея Румянцева».

Леха Румянцев выступит в прямом эфире канала Repanarusi. Фото: из архива Алексея Румянцева

ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ - ОНЛАЙН

«Пролетарка» приглашает

ДК «Пролетарка» в своей группе в соцсетях продолжает эксклюзивный показ уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также домашних концертов и мастер-классов творческих студий и коллективов.

16 апреля в 19:00 состоится трансляция концертной программы народного ансамбля танца «Тверичане» имени Е.И. Комарова (руководитель Наталья Загороднюк) в YouTube и социальной сети ВКонтакте. Ровно 55 лет тому назад (в 1964 году) профессиональный танцовщик ансамбля песни и пляски Калининской филармонии Евгений Комаров решил посвятить свою дальнейшую жизнь самодеятельному ансамблю «Тверичане», названному в честь великих земляков - С.Я. Лемешева, В.В. Андреева, Т.А. Устиновой, чьи имена принесли мировую славу русской культуре.

17 апреля - «Акварельные пионы», графический видео-мастер-класс «по-мокрому» в YouTube, социальной сети ВКонтакте и Инстаграм от образцовой изостудии «Соцветие» (руководитель Валерия Колегова).

"Пролетарка" приглашает на онлайн-встречи

ФЛЕШМОБЫ-ОНЛАЙН

Станцуем «Катюшу»

Дата празднования 75-летия Великой Победы всё ближе. Несмотря на условия самоизоляции, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции, многие мероприятия в Твери состоятся, правда перейдут в новый формат.

Одно из них - бал «Вальс Победы» во Дворце культуры «Пролетарка». В этом году он впервые пройдет в домашних условиях.

13 апреля в социальной сети ВКонтакте начались онлайн-уроки для танцевального флешмоба «Катюша». Проводить их до 17 апреля будет танцевально-спортивный клуб «Овация» и его руководитель Елена Чечина.

- Не выходя из дома можно повторить слегка забытые движения вальса «Синий платочек» или танго «Утомленные солнцем», а также разучить «Рио-Риту», мелодия которой в минуты отдыха между боями согревала на фронте наших солдат, - рассказывают организаторы флешмоба.