Омар на кончиках пальцев: тверичанка нарисовала на ногтях точную копию голландского натюрморта 17 века

Копия голландского натюрморта 17 века на типсах (имитация ногтевой поверхности) принесла тверичанке Екатерине Адамовой победу на международном чемпионате в Праге.

Екатерина взяла «золото» в номинации «музеи мира» - это когда мастер изображает на ногтях какой-нибудь шедевр мировой живописи.

Коронавирус коронавирусом, а прекрасное никто не отменял. Недаром на пошлой неделе в сетях выстрелил флешмоб, в котором люди воссоздают копии картин великих художников в домашних условиях.

На выложенные в сеть фото типсов-ноготочков с копией «Натюрморта с омаром» великого фламандского мастера Виллема Класа Хеды (17 век) тоже прям залюбуешься. Красота, да и только!

Миниатюрные бокальчики, кубки, драпировки и сам лобстер прописаны сюрреалистически четко.

Причём, сама Екатерина в разговоре с «КП»-Тверь» подчеркивает - она не художник и копирование такое для неё в новинку.

В нейл-бизнесе она давно: 17 лет назад сменила профессию после рождения ребёнка и не пожалела.

Была мастером, потом инструктором, сейчас инструктор международного класса, лекции читает, проводитсеминары, участвует в конкурсах и сама иногда их судит.

Почему решила копировать именно этот фламандский натюрморт?

-Я просмотрела много картин, готовясь к конкурсу, но ни к портрету, ни к пейзажу душа не лежала. Хотела натюрморт. Остановилась на «голландцах». Почему именно эта картина? Я потом поняла, что ее колорит - цвет моих глаз по время написания этой работы, - смеётся Екатерина Адамова.

Копирование заняло пять дней. Причём, в создании работы Екатерине помогала инструктор из Риги.

Репродукцию уменьшили на компьютере, чтобы все пропорции соблюсти. Рисовала гель-красками.

Сложность: типсы-то полукруглые и надо было ещё постараться, чтоб картина смотрелась целостно, а не как на заборе.

Натюрморт уместился на семи типсах, но это для участия в чемпионате не проблема - так картина легла.

А сколько же стоит такая работа, если клиентка пожелает такую на ногтях заиметь?

-Это искусство ради искусства, - говорит Екатерина.

Ну какая клиентка пять дней росписи ногтей выдержит. Это выставочный образец.

Впереди у этих типсов с голландским натюрмортом ещё несколько конкурсов. Кстати, за участке в чемпионатах мастер платит взнос. А побеждая - получает лишь медали и кубки и ничего материального.

С приходом эпидемии коронавируса многие нейл-конкурсы были отменены, или переведены онлайн. Судить о работе по фото сложнее, говорит Екатерина, ведь и фактуру и мастерство исполнения сложнее понять.

Начало работы. Фото: Екатерина Адамова

В процессе работы. Фото: Екатерина Адамова

В процессе работы. Фото: Екатерина Адамова