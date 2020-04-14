2020-04-14T00:28:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 14 апреля 2020 года составило 75 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 14 апреля 2020 года
Алина ПЕТРОВА
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Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.Число инфицированных коронавирусом в Тверской области растёт.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 14 апреля 2020 года составило 75 человек

О 44 последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил накануне.

Зато в воскресенье. 12 апреля, не было ни одного подтверждённого случая. Все больные получают лечение в стационаре.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Готовясь к возможному наплыву пациентов больницы региона на минувшей неделе дооснащали аппаратами ИВЛ. В то же время до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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