Число заболевших коронавирусом в Твери на 14 апреля 2020 года составило 75 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 14 апреля 2020 года составило 75 человек

О 44 последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил накануне.

Зато в воскресенье. 12 апреля, не было ни одного подтверждённого случая. Все больные получают лечение в стационаре.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Готовясь к возможному наплыву пациентов больницы региона на минувшей неделе дооснащали аппаратами ИВЛ. В то же время до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий.