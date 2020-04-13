Список телефонов, по которым жители Твери смогут получить помощь во время самоизоляции по коронавирусу

«КП»-Тверь» подготовила для вас список актуальных телефонов, которые помогут получить ответы на вопросы и решить проблемы, возникшие в связи с режимом самоизоляции и нерабочим месяцем из-за коронавируса.

Консультирование о коронавирусе, способах заражения и мерах профилактики

Горячая линия Минздрава Тверской области 8-800-333-93-72.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98.

Единая федеральная горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Нарушение трудовых и социальных прав

Государственная инспекция труда в Тверской области: 8-920-191-91-86. Специалисты инспекции проконсультируют по всем вопросам, касающимся трудового законодательства, в частности проконсультируют по вопросам защиты прав работников во время нерабочего месяца.

Горячая линия в прокуратуре Тверской области для сообщений о нарушениях трудовых и социальных прав в условиях нерабочего месяца: 8-980-630-03-87.

Нарушение противовирусных мер

Горячая линия департамента экономического развития администрации Твери работает для сообщений о нарушении предприятиями и организациями требований по профилактике коронавирусной инфекции: 8 (4822) 42-07-90.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98.

Приём в детсадовские дежурные группы

Горячая линия в управлении образования администрации Твери для консультирования родителей и заявок на поступление в дежурную группу: 8 (4822) 34-45-42.

Дистанционное образование

Горячие линии работают в Министерстве образования Тверской области:

- для общеобразовательных организаций: 8 (4822) 34-96-08;

- для организаций среднего профессионального образования: 8 (4822) 35-96-02;

- для методической поддержки учителей: 8 (4822) 58-75-51.

Психологическая помощь пенсионерам

Бесплатная психологическая помощь в период самоизоляции людям пожилого возраста оказывается специалистами Тверского комплексного центра социального обслуживания населения: 8 (4822) 78-21-60.

Заявки на доставку продуктов и лекарств

Договориться о доставке продуктов и лекарств могут пенсионеры, инвалиды и дргие маломобильные группы граждан. Заявки принимают в Тверском комплексном центре социального обслуживания населения: 8(4822) 78-21-64, а также волонтёры добровольческого движения «Мы вместе»: 8-800-200-34-11.

Защита прав потребителя в условиях коронавируса

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 8 (4822) 32-35-98. Подробные справочные материалы на эту тему также можно найти на сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей.

Торговля и экспорт

Горячая линия Тверской торгово-промышленной палаты: 8 (4822) 35-98-43.

Телефон оперативного штаба «Российского экспортного центра»: 8 (495) 725-61-50.

Горячая линия Торгово-промышленной палаты РФ: 8-800-201-34-30.

Федеральная таможенная служба РФ: 8 (499) 449-77-71 (справочная), 8 (499) 449-72-35 (справочная по документам, направленным в таможню), 8 (495) 740-1818 (центр телефонного обслуживания).