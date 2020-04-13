2020-04-13T17:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа почты в Твери в период самоизоляции: работники дисциплину соблюдают, а вот посетители - нет

«Коммунальные послабления» не сильно сказались на посещаемости почтовых отделений
Александр ЖМУЛИН
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Почти во всех отделениях, а тем более на главпочтампе людей внутрь пропускают не всех сразу, а по одному-два или небольшими группами. Остальные ждут на улицеПочти во всех отделениях, а тем более на главпочтампе людей внутрь пропускают не всех сразу, а по одному-два или небольшими группами. Остальные ждут на улицеФото: Александр ЖМУЛИН
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В период ограничительных мер в связи с распространением коронавируса возле большинства почтамтов Твери можно увидеть граждан - они ждут своей очереди на улице, так как внутрь пускают лишь по одному-два (если отделение маленькое) или небольшими группами (если отделение достаточно просторное).

Корреспондент «КП»-Тверь» на редакционной машине проехался по шести почтовым отделениям и поинтересовался, что туда влечет горожан.

Можно констатировать: почтовики весьма дисциплинированно соблюдают санитарные правила. Я заглянул в два отделения в микрорайоне «Южный» (на Октябрьском проспекте и бульваре Гусева), еще в два - на Волоколамском проспекте и проспекте Победы, одно - в Заволжье, на Комсомольском проспекте, а также заехал на главпочтамт. Везде сотрудники работают в масках, используют антисептики для периодического протирания рук. Также почти во всех отделениях введен ограниченный доступ внутрь.

К примеру, когда я пытался зайти в почтовое отделение на Волоколамском проспекте, меня остановили сами ожидающие на улице граждане:

- Извините, но у нас тут очередь, внутрь только по двое пускают, - в один голос обратились ко мне мужчина и женщина.

В отделении на Комсомольском проспекте меня уже остановила сотрудница почтамта (в маске). Там довольно большое помещение, и внутрь пускают уже сразу по несколько человек, однако при этом даже внутри необходимо строго соблюдать дистанцию.

В почтовом отделении на Комсомольском проспекте пропущенные внутрь люди стараются соблюдать дистанцию Фото: Александр ЖМУЛИН

В почтовом отделении на Комсомольском проспекте пропущенные внутрь люди стараются соблюдать дистанциюФото: Александр ЖМУЛИН

- Людей в отделение всё равно довольно много приходит, в основном граждане идут, чтобы оплатить коммунальные услуги, - рассказала мне сотрудница отделения, пропуская внутрь очередную пожилую женщину с платежкой.

- Правительство России в связи с коронавирусом разрешило гражданам, особенно в возрасте, отложить оплату квартплаты, и пени за просрочку не будут начислять, - обратился я к пожилой даме. - Вы могли бы поберечься и пока не приходить сюда.

- А что ждать, я не хочу, чтобы у меня квартплата накапливалась, - отмахнулась от меня бабушка.

В основном так отвечали все, кого я спрашивал.

При этом абсолютное большинство пожилых людей, встреченных мною в почтовых отделениях, были без масок.

- Да не нужна мне маска, и вообще отстаньте уже от меня со своим коронавирусом, - резко прореагировала на резонное замечание пожилая женщина в почтовом отделении на Октябрьском проспекте.

В отделении на Октябрьскомпроспекте в Южном людей мало, но все без масок. К сожалению, это тенденция Фото: Александр ЖМУЛИН

В отделении на Октябрьскомпроспекте в Южном людей мало, но все без масок. К сожалению, это тенденцияФото: Александр ЖМУЛИН

Кто-то на мое «почему вы без маски?» только улыбался, кто-то жаловался, что масок в аптеках нет, кто-то говорил, что ему достаточно соблюдать дистанцию.

Меж тем даже соблюдение дистанции (которое на деле нет-нет да нарушается), в случае если рядом с вами кашлянет зараженный коронавирусом человек без маски (который, например, еще не знает о заболевании), может не спасти. Не случайно врачи-вирусологи и эпидемиологи призывают обязательно носить маску в помещениях с людьми. А также не трогать лицо и протирать руки антисептиком после посещения магазинов, аптек, отделений почты и т. д.

НА ЗАМЕТКУ

Правительство РФ ввело временный мораторий (до конца года) на отключение коммунальных услуг за неплатежи. При этом граждане могут отложить квартплату без штрафных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, с апреля по декабрь жителям не будут начислять пени, выставлять штрафы и направлять в суд дела по взысканию задолженностей по оплате коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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