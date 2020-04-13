Пасха в Тверской области во времена коронавируса: молиться желательно дома, на кладбище не ходить

Пасху в этом году православные верующие будут отмечать 19 апреля. Правда, пройдет она, учитывая сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в особых условиях.

Домашняя молитва

Тверские священники руководствуются рекомендациями рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В этом году предлагается призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается и празднования Пасхи.

Если же санитарно-эпидемическая ситуация в регионе допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью, то «в этом случае необходимо соблюдать конкретные меры по обеспечению безопасности клириков и прихожан».

И священник, и исповедующийся - в масках

Осторожность в принятии решений вполне понятна: картина меняется с каждым днем, и предсказать, что будет завтра, а тем более через неделю, сложно.

- Мы обращаемся к прихожанам проявить заботу о своих ближних и оставаться дома, – комментирует и.о. пресс-секретаря Тверской епархии, председатель епархиального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Душенков. - Конечно, запрета посещать церковь нет. Однако в этом случае люди должны принять особые меры предосторожности. Пребывание в храме разрешается только в масках. Свечницы также будут в масках и резиновых перчатках. Во время исповеди в маске будет и священник, а прихожанам рекомендуется грехи записывать на листочек и передавать священнослужителю.

Уточняется, что если кто-то забудет маску, то ее выдадут при входе, а также предложат обработать руки дезинфицирующим раствором.

Важно, что количество причастников в храме должно соотноситься с возможностью соблюдать дистанцию. Для этого на полу будет нанесена специальная разметка, которая покажет, на каком расстоянии необходимо стоять друг от друга.

В ряде храмов Твери подготовили даже специальное обращение к прихожанам.

- Постарайтесь прийти на Пасху, на Страстной и Светлой седмице для причастия только один раз. Удобнее всего для этого специально записаться в церковной лавке по телефону храма – уточняют в храме Блаженной Ксении Петербуржской.

Еще один вопрос - ночной крестный ход, который традиционно проходит вокруг храма. Во многих храмах приняли решение, что пойдет он внутри церковной ограды и в нем примут участие только священство, хор и алтарники. Если такое территории нет, то крестный ход пройдет внутри храма.

В этом году на праздник пребывание в храме разрешается только в маскахФото: Мария ЛЕНЦ

Куличи можно освятить и дома

Что касается куличей, освящать их планируют в тех церквях где опять-таки «есть возможность обеспечить дистанцию между людьми. Предпочтение проводить это на улице, на прихрамовой территории. По времени – до 18.00. Однако лучше звонить в храм и уточнять заранее. Везде время может разниться.

Для тех, кто останется дома, предлагают освятить куличи самостоятельно дома, используя для этого крещенскую воду.

- Специально для этого 18 апреля Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает на совместную молитву. Прямая трансляция пройдет в прямом эфире в Инстаграм в 21.00. Владыка прочитает молитву, и после этого самим можно будет самим покропить пасхальную трапезу святой водой, - рассказывает протоиерей Александр Душенков.

Также известно, что владыка уже побывал на ряде крупных предприятий Твери и освятил оборудование для выпуска куличей.

Онлайн-трансляции из храма

Уже точно, что ночные пасхальные службы в храмах состоятся. Также будет организована онлайн-трансляция из Воскресенского кафедрального собора, чтобы верующие смогли молитвенно объединиться.

Напоминают в Тверской епархии и о том, что посещение кладбища на Пасху нежелательно.

- Церковь на Пасху всегда не благословляла посещение кладбищ. Есть специальные дни и праздники. Ближайший - Радуница, когда делать это рекомендуется. В Москве уже точно автобусы в этот день пускать до кладбищ не будут. В нашем регионе ждем решения властей, - отмечает протоиерей Александр Душенков.