Число заболевших коронавирусом в Твери на 13 апреля 2020 года составило 75 человек
В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 апреля 2020 года составило 75 человек.
О том, что в Твери и области инфицированы COVID-19 ещё 44 человека, Роспотребнадзор сообщил утром 13 апреля.
Трое из 75 инфицированных уже поправились.
Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.
Исключение по жёстким мерам - моногород атомщиков Удомля, где расположено градообразующее предприятие Калининская атомная электростанция (КАЭС). В Удомельский городской округ могут въезжать только проживающие там и те, кто следует на работу.
Для этого на контрольно-пропускных пунктах проверяют документы. А ещё измеряют температуру тела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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