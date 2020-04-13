Число заболевших коронавирусом в Твери на 13 апреля 2020 года составило 75 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 апреля 2020 года составило 75 человек.

О том, что в Твери и области инфицированы COVID-19 ещё 44 человека, Роспотребнадзор сообщил утром 13 апреля.

Трое из 75 инфицированных уже поправились.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.

Исключение по жёстким мерам - моногород атомщиков Удомля, где расположено градообразующее предприятие Калининская атомная электростанция (КАЭС). В Удомельский городской округ могут въезжать только проживающие там и те, кто следует на работу.

Для этого на контрольно-пропускных пунктах проверяют документы. А ещё измеряют температуру тела.