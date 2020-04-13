2020-04-13T10:48:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 13 апреля 2020 года составило 75 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 13 апреля 2020 года
Олег ХАДАЕВ
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Данные по коронавирусу в Твери постоянно обновляются.Данные по коронавирусу в Твери постоянно обновляются.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 13 апреля 2020 года составило 75 человек.

О том, что в Твери и области инфицированы COVID-19 ещё 44 человека, Роспотребнадзор сообщил утром 13 апреля.

Трое из 75 инфицированных уже поправились.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.

Исключение по жёстким мерам - моногород атомщиков Удомля, где расположено градообразующее предприятие Калининская атомная электростанция (КАЭС). В Удомельский городской округ могут въезжать только проживающие там и те, кто следует на работу.

Для этого на контрольно-пропускных пунктах проверяют документы. А ещё измеряют температуру тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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