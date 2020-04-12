Число заболевших коронавирусом в Твери на 12 апреля 2020 года составило 31 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 12 апреля 2020 года составило 31 человек.

О том, что в Твери и области нет новых подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил утром 12 апреля.

Трое из 31 инфицированного уже поправились.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.

В Тверской области подготовлено 1300 мест для коронавирусных больных, на базе восьми медицинских учреждений региона.

Кстати, до 17 апреля из-за закрытия госпиталя Калининской ЦРКБ на дезинфекцию, пациентов принимает инфекционный госпиталь клинической больницы №6.