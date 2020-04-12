2020-04-12T10:46:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Твери на 12 апреля 2020 года составило 31 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Твери на 12 апреля 2020 года
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус в Тверской области не отступает.Коронавирус в Тверской области не отступает.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 12 апреля 2020 года составило 31 человек.

О том, что в Твери и области нет новых подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил утром 12 апреля.

Трое из 31 инфицированного уже поправились.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.

В Тверской области подготовлено 1300 мест для коронавирусных больных, на базе восьми медицинских учреждений региона.

Кстати, до 17 апреля из-за закрытия госпиталя Калининской ЦРКБ на дезинфекцию, пациентов принимает инфекционный госпиталь клинической больницы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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