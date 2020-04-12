2020-04-11T18:48:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 12 апреля 2020 года: новые инфицированные, уникальные клапаны для аппаратов ИВЛ и новые койка-места для больных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 12 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Коронавирус продолжает наступать.Коронавирус продолжает наступать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На утро 12 апреля в Тверской области официально зарегистрирован 31 человек с диагнозом коронавирус.

О семи последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил накануне. Первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, а двоих выписали домой.

Всего на коронавирус обследовано 7984 жителя Тверской области, 789 – за последние сутки.

Исследования проводятся в трёх лабораториях - Центре гигиены и эпидемиологии, Центре имени Аваева и в Центральной медико-санитарной части №141 Федерального медико-биологического агентства России (Удомля).

В Тверской области начали производить уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и для подачи кислорода к кроватям пациентов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области Иван Егоров.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-19, в Тверской области, в отличие от других регионов, нет.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции. Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Тверского Вагонзавода, где уже приступили к работе, до небольших парикмахерских, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

В Тверской области подготовлено 1300 мест для коронавирусных больных, на базе восьми медицинских учреждений. Это: Калининская ЦРКБ; Областная клиническая больница; Тверские городские больницы №1 и №6; Нелидовская, Конаковская и Зубцовская ЦРБ; Центральная медико-санитарная часть № 141 Федерального медико-биологического агентства (Удомля).

Кстати, до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. Он закрыт на дезинфекцию. Сейчас больные с госпитализируются в инфекционный госпиталь клинической больницы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 12 апреля 2020 года: новые инфицированные, уникальные клапаны для аппаратов ИВЛ и новые койка-места для больных
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 12 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких изготовили бизнесмены в Тверской области
На Максатиху, Тверской области, выпал обильный снег
Больницы в Тверской области для больных коронавирусом: в каких районах открыты
Профилактические меры в Твери от коронавируса: Роспотребнадзор продолжает тестировать пациентов
Число заболевших коронавирусом в Твери выросло на семь человек
Кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Противопожарный режим в Тверской области будет подкреплён покупкой новой лесохозяйственной и лесопожарной техники
Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ
Профилактические меры в Твери от коронавируса: обездоленных обеспечат продуктами в рамках благотворительного марафона
Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители
Закрывать детские площадки начали в Твери
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области