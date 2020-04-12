Коронавирус в Твери, последние новости на 12 апреля 2020 года: новые инфицированные, уникальные клапаны для аппаратов ИВЛ и новые койка-места для больных

На утро 12 апреля в Тверской области официально зарегистрирован 31 человек с диагнозом коронавирус.

О семи последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил накануне. Первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, а двоих выписали домой.

Всего на коронавирус обследовано 7984 жителя Тверской области, 789 – за последние сутки.

Исследования проводятся в трёх лабораториях - Центре гигиены и эпидемиологии, Центре имени Аваева и в Центральной медико-санитарной части №141 Федерального медико-биологического агентства России (Удомля).

В Тверской области начали производить уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и для подачи кислорода к кроватям пациентов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области Иван Егоров.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-19, в Тверской области, в отличие от других регионов, нет.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции. Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Тверского Вагонзавода, где уже приступили к работе, до небольших парикмахерских, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

В Тверской области подготовлено 1300 мест для коронавирусных больных, на базе восьми медицинских учреждений. Это: Калининская ЦРКБ; Областная клиническая больница; Тверские городские больницы №1 и №6; Нелидовская, Конаковская и Зубцовская ЦРБ; Центральная медико-санитарная часть № 141 Федерального медико-биологического агентства (Удомля).

Кстати, до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. Он закрыт на дезинфекцию. Сейчас больные с госпитализируются в инфекционный госпиталь клинической больницы №6.