«Я бы не рекомендовал сейчас ездить на дачи»: главный эпидемиолог Тверской области о поездках на приусадебные участки в период коронавируса

Можно ли ли ездить на дачу в Тверской области в период самоизоляции по коронавирусу? Этот вопрос становится актуальным для горожан. Ведь весна основательно вступила в свои права, и дачников уже невыносимо тянет на свои загородные участки. Пора готовить огороды к посадке овощей, в целом начинать благоустраивать свои дачные наделы после зимы...

Однако в регионе растёт количество случаев заражения Covid-19. Так до дачных ли дел сейчас?

- Коронавирус коронавирусом, но огород сам себя к посадке помидоров, огурцов, картошки не подготовит, надо подкормку делать, участок убирать, так что нужно ехать, - так мне ответила соседка в возрасте, у которой есть приличный дачный участок за городом.

Правда, при этом оговорилась, что поедет не на общественном автобусе - ее отвезет сын на машине.

- У меня машины нет, и на дачу я пока решила не ехать, береженого Бог бережет, надо соблюдать режим изоляции. Все-таки коронавирус - это не шутки: посмотрите, как у нас в стране растет число заболевших и умерших, - поделилась одна мамина знакомая по телефону.

В принципе в нашем регионе гражданам, в том числе и пожилым, отправиться на дачу на общественном транспорте никто воспретить сейчас не может. Ограничения на выход из дома и перемещения действуют, как известно, только на уровне рекомендаций. К примеру, полиция вправе лишь провести с замеченными на улице пожилыми людьми профилактическую беседу. Так сказать, внушительно посоветовать никуда не ездить и гулять только до близлежащего магазина.

Однако главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский напоминает, что сегодня в условиях распространения коронавируса самый действенный способ уберечься от заражения - это соблюдение режима самоизоляции.

- Конечно, я бы не рекомендовал людям, особенно пожилым, сейчас ездить на дачи, тем более на общественном транспорте, - сказал эпидемиолог. - В складывающейся ситуации пенсионерам, да и вообще всем гражданам, лучше всего оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Если идете в магазин, обязательно надевайте маску и респиратор, соблюдайте дистанцию, дезинфицируйте руки кожными антисептиками: спиртовыми салфетками или растворами, где не менее 70% спирта. Если всё же решились поехать на дачу, тем более строго соблюдайте эти санитарные меры.

Мы не могли не спросить у главного эпидемиолога и о прогнозе на развитие ситуации с коронавирусом. Однако Александр Раздорский признался, что сегодня давать какие-то прогнозы сложно.