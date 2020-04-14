2020-04-14T00:32:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 14 апреля 2020 года: инфицированных все больше, а сознательности все меньше - устав сидеть дома, тверичане вышли на улицы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 14 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Жители Твери сидеть дома больше не хотят.Жители Твери сидеть дома больше не хотят.
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На утро 14 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 75 человек с диагнозом коронавирус.

О 44 последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил накануне. Первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, двоих выписали домой.

Как сообщил региональный Оперштаб, среди заболевших 24 – контактировавшие с людьми, у которых был подтвержден коронавирус, 9 – медики, работавшие в московских клиниках. Трое из инфицированных уже поправились. Остальные в стационаре, проходят лечение, определен их круг контактных лиц, за которым установлено медицинское наблюдение, проводятся лабораторные исследования анализов и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-19 в регионе нет.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.

Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Тверского Вагонзавода, где уже приступили к работе, до небольших парикмахерских, которые возобновили работу накануне.

Несмотря на предупреждения властей, жителям областной столицы наскучило сидеть дома - индекс самоизоляции Яндекс днём в понедельник упал до рекордно низкой отметки 1,9 по пятибальной шкале. Это значит, что большинство людей находились на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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