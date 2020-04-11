Законодатели Тверской области сделали жизнь жителей региона проще в эпоху коронавируса

Сессия областного парламента 9 апреля прошла под эгидой упрощения жизни жителей региона в непростую пору борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Парламентарии рассмотрели и утвердили изменения в ряд региональных законов. Но обо всем по порядку.

«Упрощенка» для бизнеса

Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, снижаются в 3 раза. С такой законодательной инициативой, призванной поддержать бизнес в сложный экономический период и в текущих санитарно-эпидемиологических условиях, выступил губернатор Игорь Руденя.

Парламентарии поддержали и внесли изменения в соответствующий региональный закон.

Снижение налоговой нагрузки предусмотрено в 2020 году для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (при налогообложении «доходы-расходы») - с 15% до 5%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы - с 6% до 2%.

Согласно расчетам минэкономразвития региона, данной поддержкой смогут воспользоваться более 5300 субъектов малого и среднего бизнеса (всего в регионе 26291 организаций и индивидуальных предпринимателей). Это предприниматели, занимающиеся лесоводством и обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам и т.д.

Закон распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.

-Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции, – считает губернатор Игорь Руденя.

Патенты подешевели

В двух чтениях депутаты приняли изменения в закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области». Также эти изменения приостанавливают действие отдельных положений закона.

Согласно документу, предусмотрено снижение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим виды экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска, годового дохода на 2/3 при применении патентной системы налогообложения в Тверской области на 2020 год. Внесенные в закон изменения позволят уменьшить стоимость патента в 3 раза.

Закон, в частности, касается лесохозяйственной отрасли, народных художественных промыслов, предприятий, предоставляющих экскурсионные услуги, общепита, услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству, субъектов предпринимательства, занимающихся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, услуг по присмотру и уходу за детьми и больными, обрядовых услуг, проведения занятий по физкультуре и спорту и ряда других видов деятельности.

Выплаты детям

В своём недавнем обращении Президент РФ заявил, что в непростое время борьбы с коронавирусом семьи с маленькими детьми могут рассчитывать на поддержку государства.

20 марта был издан соответствующий президентский указ.

Областной парламент, как того требует законодательство, утвердил закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». В документе прописано как кому и когда выплаты будет предоставлены.

Итак: размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тверской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка.

В нашем регионе более 14 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, на которых будут производиться данные выплаты. Общая сумма выплат составит 977 млн. 856,6 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 809 млн. 260,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 168 млн. 596 тыс. руб. Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Сумма будет начислена в расчёте с 1 января 2020 года.

На пять округов больше

В рамках сессии приняты законы о создании пяти муниципальных округов - Западнодвинского, Краснохолмского, Пеновского, Сандовского и Селижаровского.

В Тверской области практика образования городских и муниципальных округов ведётся с 2015 года. В настоящее время Законодательным Собранием поддержаны инициативы о создании 5 городских (Удомельского, Нелидовского, Осташковского, Кашинского, Вышневолоцкого) и 4-х муниципальных округов (Весьегонского, Андреапольского, Оленинского и Лесного).

Инициаторами преобразований выступили депутаты на местах и главы муниципальных образований. Естественно, областной парламент не мог не поддержать мнение местных депутатов, местной власти. И если они приняли такое решение, то парламентарии исходили из того, что на местах просчитали все возможные плюсы и минусы данной реформы. В Заксобрании подчеркивают, нет цели в обязательном порядке преобразовать все муниципальные образования – всё зависит от ситуации и мнений на местах. Обе формы – и муниципальные районы, и муниципальные и городские округа – вполне могут сосуществовать.

По мнению разработчиков законов, в каждом случае создание единого муниципального образования позволит намного улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.

При формировании новых муниципальных округов сохраняются в полном объеме все существующие льготы, налоги и тарифы для сельского населения.

- Создавая новые муниципальные образования, мы целенаправленно оптимизируем организацию органов местного самоуправления, совершенствуем и повышаем эффективность управления. Произойдёт сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание. При этом интересы граждан, жителей преобразованных районов, затронуты не будут, поскольку предусматривается порядок правопреемства, - комментирует председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский.

Официально

Сергей Голубев, председатель Законодательного собрания Тверской области:

- Все законы, которые связаны с преодолением сложившейся ситуации с коронавирусом, безусловно, очень важны и своевременны. Это и то, что касается президентской повестки о выплатах для малообеспеченных семей на детей в возрасте трех-семи лет – здесь задействован как федеральный, так и областной бюджеты. Это и моменты, связанные с поддержанием и развитием экономики, с минимизацией убытков, которые несет малый и средний бизнес. Я имею в виду внесенные изменения в законы об упрощенной системе налогообложения и о патентной системе. То есть, по сути, в них определены те направления и те отрасли, которые получат налоговые льготы. В свою очередь, это подразумевает выпадающие доходы бюджета. Прозвучали мнения, что перечень нужно дополнять. В ближайшее время Правительство региона и Законодательное Собрание к этому вопросу вернутся.