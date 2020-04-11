Число заболевших коронавирусом в Твери на 11 апреля 2020 года составило 24 человека

В Тверской области число заболевших по данным на утро 11 апреля 2020 года составило 24 человека.

О пяти последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил вчера.

В четверг диагноз был подтверждён у семи человек. Трое инфицированных уже поправились, двоих, ещё на минувшей неделе выписали домой.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Готовясь к возможному наплыву пациентов, больницы региона дооснащают аппаратами ИВЛ. В то же время до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда.

Жесткого карантина в регионе нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе. С 13 апреля должны заработать парикмахерские.