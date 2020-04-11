Коронавирус в Твери, последние новости на 11 апреля 2020 года: новые инфицированные, аппараты ИВЛ и больница на карантине

На утро 11 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 24 человек с диагнозом коронавирус.

О пяти последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил накануне. Первый случай заражения в регионе зафиксирован 17 марта.

Трое из заболевших уже выздоровели, двоих выписали домой.

Всего на коронавирус обследовано более 7100 жителей Верхневолжья, в том числе более 520 – за последние сутки.

С 17 марта на территории регион введён режим повышенной готовности. Однако, жестких карантинных мер в связи с распространением COVID-19 в регионе нет.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции. Это более 200 предприятий, от промышленного гиганта Тверского Вагонзавода, где уже приступили к работе, до небольших парикмахерских, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

Идет подготовка больниц к возможному наплыву пациентов с пневмонией. В распоряжение медиков поступили 13 аппаратов ИВЛ. 10 аппаратов направили в городскую клиническую больницу №6 Твери, еще 3 - в областную клиническую больницу. Также на тверскую станцию переливания крови поставлен новый стерилизатор.

Тем временем до 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда. Об этом сообщил областной Минздрав. Все больные с подозрением на заражение коронавирусом госпитализируются в инфекционный госпиталь клинической больницы №6.