Новостей становится все больше. Кто-то любит следить за событиями в режиме онлайн, а кому-то привычнее взять в руки газету. Печатная версия всегда под рукой, в ней публикуется только то, что достойно внимания, а еще она не «зависнет», в отличие от гаджетов. Рассказываем, где купить «Комсомольскую правду» в Твери.

ТОЧКИ ПРОДАЖ

Мы делаем все возможное, чтобы во время самоизоляции вы не остались без «Комсомолки». Нашу газету можно купить в ларьках периодический печати, они вновь открыты и приступили к работе, в популярных торговых сетях «Глобус», «Перекрёсток», «Магнит», «Пятёрочка», «Лента». Как и прежде «Комсомолку» можно купить в отделениях Почты России.

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

У жителей Тверской области появилась возможность подарить подписку на «Комсомольскую правду» себе и своим близким. Это можно сделать, не выходя из дома. Во время самоизоляции в Тверской области из-за коронавируса издательский дом делает все для удобства и безопасности читателей. Доставляться газеты будут так же бесконтактным способом. «Комсомольская правда» — надежный и честный источник информации.

Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с бесконтактной доставкой газеты. Ведь сегодня им как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

Подписка через сайт:

1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»

2. Выберите издание и сделайте заказ

3. Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка по СМС:

1.Выберите тариф подписки

Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб.

Услуга недоступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).

Цены едины для всех регионов РФ. Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в СМС

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа

5. Последует звонок оператора

6. Сообщите адрес

7. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Оформить подписку можно с телефона по QR коду

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Подписка Сбербанк Онлайн:

1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне

2. Введите код доступа

3. Выберите раздел «Платежи»

4. Введите в поиске «Комсомольская правда»

5. Заполните ФИО и адрес

6. В «назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон

7. Подтвердите оплату

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки

10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт «Почты России»

1. Зайдите на сайт почты

2. Выберите издание «Комсомольская правда»

3. Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).

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