«Маски в продаже появятся в ближайшее время»: губернатор Игорь Руденя о том, как в Тверской области борятся с коронавирусом

Губернатор Игорь Руденя 9 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заверил жителей региона, что в ближайшее время в аптеках появятся в продаже досточно масок. Также глава региона рассказал и о других мерах для обеспечения безопастности людей и режима самоизоляции в Верхневолжье.

Отвечая на вопрос про дефицит масок в свободной продаже Игорь Руденя ответил:

– Маски в продаже появятся в ближайшее время. Но первым делом мы сейчас наладили производство и приобретение масок для медицинских работников, для работников правоохранительной системы, для МЧС, в том числе для людей, которые сегодня являются волонтёрами, и для работников социальных служб. Мы надеемся в течение недели завершить накопление необходимых ресурсов медицинских масок для специальных категорий людей, особенно для медработников, а после этого маски начнут поступать в аптеки Тверской области.

Губернатор добавил, что также обеспечиваются масками для своих сотрудников все предприятия в регионе, которым разрешено работать.

Помимо этого, Игорь Руденя сообщил, что все пенсионеры могут подождать с оплатой коммунальных услуг. Во время коронавируса за задержку оплаты пенни начисляться не будут

– Обращаюсь ко всем пенсионерам нашего региона, Тверской области, если вы не осуществляете электронную систему платежей, если вы не пользуетесь дистанционными или удалёнными сервисами оплаты, то нет необходимости совершать платежи в текущее время, – сказал губернатор.

Игорь Руденя подчеркнул, что если ресурсоснабжающие компании будут настаивать на платежах, то можно сослаться на постановление областного правительства.

– Такое решение было сформулировано президентом Российской Федерации. Это поручение нам, главам регионов, и мы его будем неукоснительно исполнять, – пояснил Игорь Руденя по оплате услуг ЖКХ.

Вдобавок губернатор заверил, что средства на картах льготной оплаты проезда в транпорте у пенсионеров и других категориях граждан также не пропадут. Действие этой карты и лежащих на ней средств автоматически продляется минимум на два месяца.

Игорь Руденя рассказал, что в открывающихся магазинах, автосервисах, парикмахерских и предприятиях должна проводиться регулярная дезинфекция, а сотрудники — работать только в масках.