Коронавирус в Тверской области: Как соблюдают правила профилактики в магазинах и стоит ли носить маски

Губернатор Игорь Руденя 7 апреля своим постановлением продлил в регионе дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса. Согласно им, такие торговые точки, как супермаркеты, например, могут работать при соблюдении определенных правил. В том числе - использования работниками средств личной защиты. Однако, на деле все обстоит не всегда не так, как надо.

К примеру, в ряде магазинов известных торговых сетей продавцы-кассиры зачастую работают без масок. Причём их самих это, похоже, мало беспокоит.

– А я не боюсь, тем более и маски у меня нет, – беспечно ответила на вопрос о мерах предосторожности одна из продавщиц-кассиров.

На вопрос о том, есть ли у неё антисептик для обработки рук, загадочно промолчала и дальше разговор продолжать отказалась.

Справедливости ради надо сказать, что часть продавцов, а в некоторых супермаркетах и все, обслуживают покупателей исключительно в масках и даже перчатках. При этом большинство граждан по-прежнему сами спокойно ходят в магазины без масок и уж тем более без перчаток.

– Я стараюсь просто соблюдать дистанцию в магазине, близко не подходить к другим людям, а возле кассы и разметка дистанции есть, – ответила женщина без маски в одном из супермаркетов. – К тому же маски сейчас сложно купить, в аптеках их нет. Я после магазина обязательно обрабатываю руки антисептиком, тем же раствором салициловой кислоты, где 70% спирта. Также обязательно тщательно мою руки с мылом дома.

В аптеках провизоры порой также рабортают без масокФото: Александр ЖМУЛИН

Без масок работают и провизоры в некоторых аптеках. На вопрос, почему не соблюдают положенные меры защиты, отвечают просто: у нас нет масок.

Вполне ожидаемо мало людей в средствах защиты и на улицах города.

Мы днем проехались по центру Твери, по набережной Афанасия Никитина, побывали в сквере у Речного вокзала напротив Политеха. В зоне городского пляжа людей вообще не заметили. В обычно оживленных местах: сквере у Речного вокзала, на бульваре Радищева или улице Трехсвятской нам встретилось откровенно мало прохожих. В сквере – вовсе единицы.

В сквере почти не было людей, но одну парочку мы все же встретилиФото: Александр ЖМУЛИН

Как выяснилось по ходу уличного опроса, люди в основном полагаются на периодическую обработку рук антисептиком и обязательное мытье мылом после возвращения домой. Маски при этом не носят и не видят в них пользы. Однако есть и те, кто считает, что магазин стоит ходить только в маске. И соответственно придерживаются этого правила. И правильно делают.

По мнению доктора медицинских наук, профессора, членкора Российской академии наук и действительного члена Российской академии естественных наук Дмитрия Баженова, маску в магазине и вообще в людных местах необходимо надевать всем. А не только тем, кто плохо себя чувствует, уже заражён или вступал в контакт с больным коронавирусом, как считают некоторые медэксперты.

– Нужно соблюдать элементарные общие рекомендации, то есть носить маски, периодически их меняя, почаще дезинфицировать руки, особенно после езды в транспорте, посещения магазина или других торговых или общественных мест, возвращаясь домой, сразу тщательным образом мыть руки, – уверен Дмитрий Васильевич. – Конечно же продавцы, через которых проходит поток людей, должны быть в масках и периодически дезинфицировать руки.

Дмитрий Баженов - не первый, кто говорит об этом. Но к нему стоит прислушаться. Это человек с огромным медицинским опытом. К тому же международным. В 1970 году, будучи, совсем молодым врачом, вместе с еще 54 медиками из СССР помогал пострадавшим от землетрясения в Перу. Работать им приходилось в довольно сложных санитарных условиях. Поэтому Дмитрий Баженов знает, как важно выполнять элементарные противовирусные правила. Тем более в условиях глобальной чрезвычайной ситуации.

Ведь то землетрясение - самое катастрофическое в Перу: 100 000 погибших, 358 000 раненых и ещё 3 000 000 пострадавших от стихийного бедствия.

На Трехсвятской также непривычно малолюдно, некоторые прохожие - в масках.Фото: Александр ЖМУЛИН

Ну а не желаете прислушиваться к медикам и носить маски, просто - оставайтесь дома. И будьте здоровы!