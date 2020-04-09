Музыканты и актеры Твери переживают время коронавируса, создавая шедевры

Психологи к страху относятся по-разному. С одной стороны стресс, вызванный страхом, ведет к выплеску гормона кортизола, который вызывает явный дискомфорт. С другой стороны страх порой действует как вакцина, заставляя сосредоточиться и искать выход. Для творческих людей таким выходом становится творчество.

Неудивительно, что в период пандемии сразу стали лучше писаться стихи… Вспомним хотя бы проект андерграундных тверских поэтов «Белый свиток» или многочисленные флешмобы «Театральный карантин», «Сиди дома» и др.

Впрочем, некоторые проекты, несмотря на самоизоляцию, выходят за границы города, страны и становятся международными.

"Ce la faremo" – Мы справимся!

Музыкант, член Союза композиторов России, артист Тверской академической филармонии Сергей Левин решил бороться с коронавирусом… музыкой. И вот уже вторую неделю вместе с супругой Татьяной дает домашние концерты и даже более того, посвятил вирусу целую пьесу. Причем, не без помощи итальянских друзей, которые борются с ним куда дольше.

- Когда мне впервые пришла идея перевести название вируса COVID-19 в ноты и музыкальными средствами одержать над ним символическую победу, я обратился к поэту Юлии Пикаловой, проживающей в Италии, с просьбой найти ёмкую фразу, в которой было бы достаточное для нот количество букв, - рассказывает Сергей на своей страничке в соцсети. - Юля сразу предложила мне итальянское выражение "ce la faremo" (че ля фарэмо) – "мы сделаем это", "мы справимся", "мы преодолеем".

"Ce la faremo" – Мы справимся! Фото: Сергей Левин

Поначалу я хотел использовать все задуманные фразы в одном сочинении, но потом понял, что Ce la faremo тянет на совершенно самостоятельную развернутую пьесу. Вся она в итоге состоит из нот самого названия - С-E-La-Fa-Re-M(i) – до, ми, ля, фа, ре (ну и почти ми). Причем, как оказалось, не только неизменно повторяющаяся мелодия, как я изначально замышлял.

Только сегодня, когда мы учили и записывали пьесу, Таня обратила внимание, что и аккомпанемент тоже состоит из тех же нот! За исключением добавленной ноты Sol, что немало удивило самого автора. Вероятно, без соли мой первый минималистический опус оказался бы совсем пресным.

Таким образом, многократно повторяясь, тема-мантра "ce la faremo", пронизывающая всю фактуру произведения, с каждым разом обретает всё большую силу. Так из маленького зёрнышка вырастает могучее дерево, так из искры надежды разгорается пламя веры, так колыбельная песня матери превращается в победную песнь её сына-воина.

Italia, сe la faremo! Вместе мы сделаем это, мы справимся, мы преодолеем! We'll make it!

Сергей Левин, Тверь, "Ce la faremo" "Мы справимся".

"Корона - это мяч с шипами"

Не отстают в креативности и театры. На днях тверской Театр юного зрителя начал день с прекрасной истории. Одной из последних премьер ТЮЗа был спекаткль «Вафельное сердце» по произведению норвежской писательницы Марии Парр.

Оказывается, Мария, переживая данный период, написала небольшой рассказ "Корона - это мяч с шипами". Дальше – больше. Рассказ на русский язык перевела Ольга Дробот, а издательство "Самокат" (которое издаёт книги Марии Парр) разрешило тверскому ТЮЗу представить его жителям нашего города в рамках проекта #ТЮЗчитает.

Образы двух героев рассказа - братьев, примерили на себя артисты Дмитрий Фёдоров и Мария Крылова. Они же и пытаются выяснить - что же такое Корона и кто с ней в команде?

Мария Парр - Корона - это мяч с шипами.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Наталия ПИВНЁВА, практикующий психолог в методе Позитивной Динамической Психотерапии, член этического комитета Международной ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», психолог благотворительного фонда «Константа»:

- Сейчас такое время, что у всех всё обостряется. Бояться это нормально. Умеренный страх помогает нам выжить в сложных условиях. Но тревога имеет свойство накапливаться, и тогда возникает беспричинный страх. И вот тогда от него надо избавляться, иначе это приведет к паническим атаках или соматическим заболеваниям. В данном случае творчество – прекрасный выход. Что мы и видим сейчас.

Если говорить термином психологии, то творческие люди так «канализируют» или стравливают тревогу. Для них это приемлемый способ так ее спускать. И в этом случае им даже немного легче чем остальным.

Можно ли сказать, что во время пандемии появится больше талантливых людей? Тут надо проводить исследование. Но если у человека есть дар и он спал до поры до времени, то в это время он обязательно проявится.