Цены на жильё в Твери в период коронавируса: насколько подешевеют новостройки и как изменится стоимость «вторички»

Цены на новостройки могут рухнуть из-за ситуации с коронавирусом. Такие прогнозы от различных аналитических агентств сегодня то и дело мелькают в новостных лентах. Чаще всего эксперты предрекают падение цен на первичном рынке жилья на 20-30%. Насколько реальна такая тенденция для Тверского региона и стоит ли переигрывать свои планы тверичанам, планировавшим покупку жилья, - такой вопрос задала «КП»-Тверь» специалистам сферы недвижимости.

Квартиры - это не лимон или имбирь, цена на которые может в одночасье измениться в несколько десятков раз, считает исполнительный директор группы компаний «Премьер Девелопмент» Павел Парамонов. Сфера недвижимости консервативна и пока как бы наблюдает за происходящим со стороны, без каких-либо перемен.

- На ценообразование на рынке недвижимости в таком краткосрочном срезе ситуация не может повлиять вообще. Можно допустить, что какая-то коррекция произойдёт в отложенной перспективе, но точные прогнозы давать пока рано, - уверен Павел Парамонов.

Всё будет зависеть от трендов изменения цены за баррель, от курса рубля, доллара, состояния макроэкономических показателей. Они в дальнейшем могут сказаться на продажах, но не на цене.

- Конечно, если смотреть на Москву, там постоянно происходят какие-то скачки цен на недвижимость. Но это рынок совсем другой, с нашим он несопоставим, и нам трудно на него ориентироваться, - считает Павел Парамонов. - Если макроэкономическая ситуация будет меняться, экономика ввергнется в двухлетнюю рецессию, которую сейчас предрекают, то, конечно, у людей будет меньше денег и они будут меньше покупать. Но ценам падать в любом случае некуда: наши тверские цены и без того близки к себестоимости. Причём уже давно. Пока я не вижу оснований, чтобы цена квадратного метра упала даже на вторичном рынке. «Вторичка», так или иначе, держит ориентиром строительство нового жилья и стоимость квадратного метра в нём. «Квадрат» просто не может стоить, предположим, 12 тысяч рублей. Причина проста: у нас себестоимость квадратного метра в домах различного типа - от 30 до 40 тысяч. Цене некуда сегодня падать.

По мнению эксперта, на желание человека купить квартиру ситуация пока также не повлияла. Пока у людей есть деньги, накопленные на жильё, пока выдаётся ипотека, покупать квартиры они будут.

- Если у человека нет денег, он квартиру не купит. Если же он принял решение покупать квартиру - он её приобретёт. Это не бутылка хорошего вина и даже не автомобиль, от покупки которых можно отказаться. Недвижимость для нас чаще всего - первичная необходимость, насущная потребность: люди женятся, разводятся, у них вырастают дети. Жильё необходимо, - говорит Павел Парамонов.

С экспертом согласна и независимый риелтор Алина Сергеева, с которой «КП»-Тверь» подробнее побеседовала о «вторичке» и аренде.

- Люди, находившиеся у меня на подборе недвижимости по ипотеке, сейчас никак свои заявки не корректируют. Суммы, которые мы с ними планировали в качестве ежемесячной выплаты, остаются прежними, никакие параметры клиенты не меняют, - рассказала Алина. - Например, в кризис 2014 года молодёжь, взявшая квартиру по ипотеке, возвращалась жить к родителям, а ипотечную жилплощадь сдавала в аренду, чтобы расплатиться с кредитом. Сейчас пока такого нет.

В настоящее время в Твери можно наблюдать некоторый застой в оформлении сделок, но связано это в первую очередь с тем, что в иной режим работы перешли органы, регистрирующие их, считает Алина. В дальнейшем же люди, запланировавшие покупку квартиры, будут осуществлять свои планы.

Цены, которые выставляют за свои квартиры собственники на рынке вторичного жилья, по мнению Алины Сергеевой, действительно некоторым образом подчинены стоимости новостроек. Желая улучшить свои жилищные условия, никто не будет избавляться от старой квартиры по бросовой цене, ведь тогда не хватит денег на облюбованный новострой. Но и существенно дороже «вторичка» тоже не станет: всегда найдётся тот, кто предложит аналогичную квартиру по более адекватной цене. Конкурировать с такими предложениями сложно: быстро продать квартиру, решить проблему кредита за новое жильё и распрощаться с коммунальными платежами за старое выгоднее, чем долго искать покупателя, завышая цену.

Что касается аренды, то сейчас, по наблюдению риелторов, спрос на неё упал.

- Это связано с тем, что существенная часть желающих взять жильё в аренду – люди, приезжающие на заработки. В связи с нынешней обстановкой у многих сорвалась или отложилась работа, они вынуждены остаться дома, и спрос на аренду жилья серьёзно снизился, - говорит Алина.

Тем не менее на цену аренды пока повлиять это, опять же, не успело, что подтверждают и объявления, размещённые на интернет-площадках. Цены, как и ранее, колеблются от 10 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости района, а также размера и планировки квартиры.