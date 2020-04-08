2020-04-08T13:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочий месяц в Тверской области: В столице региона платные парковки остаются платными

Они работают не по графику выходных дней
Александр ЖМУЛИН
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Платные парковки никто не отменял - они работают в штатном режиме.Платные парковки никто не отменял - они работают в штатном режиме.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Некоторые водители в Твери недоумевают, почему в городе после введения Президентом нерабочей недели, а затем и продления её до 30 апреля, не отменяют оплату стоянки на платных парковках. Дни-то вроде же выходные, а значит, и платить не надо… Однако это не так.

«КП»-Тверь» обратилась за разъяснением в городскую администрацию.

- Платные парковки в период с 6 по 30 апреля этого года продолжают работу в обычном режиме. Стоянка в зонах 100 и 200 является платной с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в зоне 400 - с 8 до 18 часов, - вот всё, что ответили в отделе информации и аналитики администрации Твери.

Ясность внёс наш юрист. Оказывается, нерабочие дни, которые введены в стране, не приравниваются к выходным или праздничным дням. А значит, формально по закону повода отменять стандартный режим работы платных парковок нет.

Ввести бесплатный режим на парковках может только администрация города своим постановлением.

Кстати, в стране есть такие прецеденты. К примеру, временные отмены оплаты стоянки на платных парковках по решению местных властей вводились в Казани, Воронеже и Перми. Но ненадолго, а лишь на время первой недели, объявленной Путиным нерабочей (с 30 марта по 3 апреля). Сейчас, судя по официальной информации, в этих региональных центрах парковки вновь работают в штатном режиме.

Однако 7 апреля Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил с инициативой об отмене платных парковок в Москве и других городах страны на время нерабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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