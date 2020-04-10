Число заболевших коронавирусом в Твери на 10 апреля 2020 года составило 19 человек
В Тверской области число заболевших по данным на утро 10 апреля 2020 года составило 19 человек.
О семи последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил вчера.
Это самое большое число подтверждённых случаев заражения за сутки. Трое инфицированных уже поправились, двоих, ещё на минувшей неделе выписали домой.
Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе, согласно информации областного правительства, проведено более 6000 исследований на коронавирус.
Жесткого карантина в Верхневолжье нет, наоборот, решением областного правительства от 7 апреля возобновили работу 220 предприятий. На работу уже вышли на Вагонзаводе, с 13 апреля должны заработать парикмахерские.
ИСТОЧНИК KP.RU
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