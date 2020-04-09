Коронавирус в Твери, последние новости на 9 апреля 2020 года: народ заболевает, бизнес оживает

На утро 9 апреля в Тверской области официально зарегистрировано 12 человек с диагнозом коронавирус.

О четырех последних инфицированных Роспотребнадзор сообщил вчера.

Трое из заболевших уже выздоровели, двоих выписали домой.

В регионе, согласно информации областного правительства, проведено порядка 6000 исследований на коронавирус.

Идет дополнительное оснащение больниц, на случай всплеска заболеваемости. Пик эпидемии в России эксперты прогнозируют через две-три недели. Так в горбольнице №6 создано более 600 коек. 345 - с устройствами для подачи кислорода, 48 коек обеспечивают аппаратами искусственной вентиляции легких. Разворачивается дополнительно еще 100 коек.

В городской больнице №1 - 90 коек, из них 58 – с подачей кислорода, 12 – с аппаратами ИВЛ. В неврологическом корпусе областной клинической больницы разворачивают 120 коек, 60 из которых обеспечат кислородом, 4 – аппаратами ИВЛ.

Ведется подготовка районных больниц.

Чтобы не допустить распространения заразы, в Твери и районах области моют с дезинфекцией дороги, улицы, остановки.

С 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности. Однако, несмотря на то, что число больных COVID-19 в регионе хоть и медленно, но увеличивается, губернское руководство не спешит усиливать карантинные меры. Наоборот, Тверская область - единственная из регионов России пока не ввела жесткие карантинные меры.

В Твери и области расширен список предприятий, которые могут работать в период самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса.

Перечень утверждён на заседании регионального правительства 7 апреля. Это более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек.

Так, с 13 апреля парикмахерские Тверской области возобновят работу. Могут начать работу и автосервисы. Конечно, при условии соблюдения строгих санитарных требований Роспотребнадзора.

Областное правительство решило снизить налоги для малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Налоговые ставки планируется понизить в три раза. При налогообложении «доходы-расходы» - с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» - с 6% до 2%.

Как и прежде, все вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.