Число заболевших коронавирусом в Твери на 9 апреля 2020 года составило 12 человек

В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 апреля 2020 года составило 12 человек.

О четырех последних подтверждённых случаях инфицирования COVID-19 Роспотребнадзор сообщил вчера.

Трое инфицированных уже поправились, двоих, ещё на минувшей неделе выписали домой.

Супружеская пара, это они уже излечились от COVID-19, проходили лечение на базе Калининской ЦРКБ. Третий инфицированный проходил лечение в шестой горбольнице Твери, его выпишут после курса лечения неврологического заболевания.

Остальные инфицированные COVID-19 сейчас в стационаре.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе, согласно информации областного правительства, проведено порядка 6000 исследований на коронавирус.